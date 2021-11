S covidem se musíme učit fungovat, uzavření provozů by nemělo nastat, řekl Havlíček

S covidem se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) musí společnost učit fungovat. Situaci by se mělo dařit řešit přes režimová opatření, nikoliv další uzavření provozů. Ke zvládnutí pandemie není podle něj jiná cesta než přimět všechny, aby se dali očkovat.

Havlíček to v úterý řekl na kongresu na podporu pohostinství v ČR Horeka 112. Prezident Asociace restauratérů APRON a majitel pražského podniku Café Louvre Sylvio Spohr doplnil, že restauratéři od vlády potřebují "jízdní řád" pro provoz v souvislosti s vývojem pandemické situace.

Česká republika se podle Havlíčka dostala do další fáze pandemie koronaviru, je to ale jiné než před rokem, kdy nebyla dostupná vakcína. Vládní představitelé tak podle něj slíbili, že další uzávěry nenastanou. Věří tomu, že ani kabinet v novém složení k takovému kroku nepřistoupí.

Cestou z problému kromě maximální proočkovanosti je podle Havlíčka i to, že se všichni naučí prokazovat bezinfekčnost při využití různých služeb. Uznal, že opatření, kdy doklad o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu musí kontrolovat personál restaurací, není populární, ale je to podle něj v dané době nejlepší možné řešení.

Podnikatelům se omluvil za nedostatky v komunikaci či v dříve vyhlášených opatřeních. Díky programům podpory se podle něj ale podařilo mnoho firem zachránit. Na pomoc stát podle něj vynaložil 350 miliard korun, zhruba čtvrtinu z ní tvořila tzv. nepřímá pomoc, například záruční programy.

Spohr uvítal, že politici už nechtějí podniky znovu zavírat. Podnikatelé podle něj ale potřebují znát systém, podle kterého bude vláda postupovat při různém vývoji situaci. Například při jaké naplněnosti nemocnic pacienty s covidem-19 budou platit současná opatření, kdy by se mohla zpřísnit. Pokud by byl provoz výrazně omezen, s jakou podporou by mohli podnikatelé počítat, co by měli dělat se svými zaměstnanci. Důležité je podle něj odhalit, jak se stát připravil na situaci, která se dala čekat, řekl.

Vláda by podle Spohra neměla českým restauratérům dávat za příklad Německo a Rakousko jen v situaci, kdy zavádí nové nařízení. Myslet by měla na to, že v těchto zemích funguje odlišný přístup k podnikatelům.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek dříve řekl, že by vláda měla za určitých podmínek zařadit restauratéry do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který kabinet plánuje uplatnit u automobilových firem v důsledku omezení výroby. Podnikatelé v gastronomii jsou po dlouhotrvajícím období protiepidemických restrikcí ekonomicky vyčerpaní, uvedl. Tržby v odvětví se podle něj pohybují kolem 50 procent stavu před koronavirem.