S péčí o pacienty s COVID-19 pomůže přístroj na skenování plic

Do Česka by mělo v následujících dnech dorazit několik přístrojů na skenování plic. Pomohou zdravotníkům sledovat pacienty s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19, kteří potřebují plicní ventilaci. Jedno z nově dodaných zařízeních už využívá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Řekli to Robin Čumpelík z odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Martin Ričl ze společnosti Linet, který se podílí na koordinaci projektu.

Podle Ričla přístroji pomáhá vylepšovat plicní ventilaci tak, aby byla co nejbezpečnější a nejefektivnější. "Jedná se o neinvazivní přístroj, který je u lůžka pacienta a nepřetržitě ho monitoruje. Vytváří elektrické pole napříč hrudníkem pacienta a elektrické pole zároveň snímá a na základě propustnosti těla vypočítává dynamický obraz toho, jak plíce dýchají," popsal Ričl. Lékařům to pomáhá v rozhodnutí, jak umělou plicní ventilaci řídit.

Podle Ričla jsou nyní v Česku tyto přístroje tři, ten, který využívá VFN, zakoupila a nemocnici půjčila společnost Linet. Podle Ričlových slov MPO připravuje program na zakoupení pěti těchto přístrojů, z nichž jeden vyjde na dva miliony korun. K hlavním iniciátorům projektu patří Michal Otáhal z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a Vladimír Šrámek, který je přednostou anesteziologicko-resuscitační kliniky Svatoanenské nemocnice v Brně. Ti také vytipovali, které nemocnice zařízení dostanou.

"Přístroj by měla dostat Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Fakultní nemocnice v Ostravě. Byla vybrána centra, kde budou ležet pacienti s nejtěžším průběhem COVID-19," doplnil Ričl. Dodal, že po odeznění krize budou přístroje využívány k dalším výzkumným projektům.

Ričl řekl, že nyní jsou na cestě z Nizozemska dva přístroje, další by měly dorazit v následujících týdnech. Podotkl, že se projednává způsob financování.