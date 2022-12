Šanci zbavit se dluhu u DPP využilo v druhém kole milostivého léta 1366 dlužníků

Možnost zbavit se svého dluhu u pražského dopravního podniku (DPP) využilo v druhém kole milostivého léta 1366 dlužníků, kteří splnili všechny podmínky. Celkem se podniku přihlásilo okolo 2000 lidí. Novinářům to v pondělí řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). V prvním milostivém létě u DPP tuto možnost využilo téměř 13 tisíc dlužníků s celkovými dluhy 136 milionů korun.

Milostivé léto umožnilo lidem s exekucí zbavit se svých dluhů u veřejných institucí. Pokud splatili původní dlužnou částku a poplatek 908 korun exekutorovi, tak penále, úroky a další platby se jim odpustily a exekuční řízení se zastavilo.

Ve druhé vlně milostivého léta se DPP přihlásily zhruba 2000 lidí, avšak ne všichni splnili podmínky. Průměrný dluh byl 14 243 korun. "Oproštěno od všeho, co umožňuje milostivé léto, tak splacená pohledávka pak činila 1026 korun. Tím se nám splatilo do DPP něco přes 1,4 milionu korun. Opět to hodnotíme pozitivně a o nějaký počet se snížil počet dlužníků," řekl Scheinherr.

Celkově podle Scheinherra dopravní podnik v posledních letech zaznamenává pokles černých pasažérů. Podle náměstka je to dáno tím, že lidé mohou mít kupony a jízdenky například v mobilním telefonu a ve všech tramvajích je možné si jízdenku koupit také kartou přímo ve voze.

V Praze exekutoři v první fázi akce milostivé léto zastavili přes 14 tisíc exekucí. Velkou většinu z nich tvořily právě pokuty za jízdu načerno.