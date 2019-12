Šándor o útoku v Ostravě: Ochranka nefunguje tak, jak by měla

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijali pozvání generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor a bezpečnostní expert David Bohbot.

V úvodu pořadu požádal Soukup Andora Šándora o shrnutí brutálního útoku v ostravské nemocnici, který si vyžádal šest obětí. "Stalo se u nás to, co jsme si mysleli, že se u nás nestane. Spíše jsme očekávali, že to bude týdenní nebo měsíční záležitost v USA. Podle mého (střelec) brutálně popravil šest lidí, kteří stoprocentně neměli nic společného s jeho traumatem. Byl to odporný akt," vysvětlil Šándor.

Moderátor následně připomněl, že celý čin vykonal muž nelegálně drženou zbraní. "Ale v Uherském Brodě útočil člověk s legálně drženou zbraní, takže zpřísňovat zbraňový zákon není správná cesta," reagoval Šándor.

"Nepovedlo se nám chránit občany. Neměli jsme informace a nevěděli jsme, že se v nemocnici pohybuje člověk s nelegálně drženou zbraní. Zároveň je problém, že si tu zbraň vůbec dokázal opatřit," vysvětlil Bohbot a upozornil na nutnost bezpečnostních rámů. Šándor však reagoval, že je v naší zemi svoboda a nemůžeme na všechny "nahodit sledovačku a odposlechy".

"Pokud budou bezpečnostní agentury výsledkem nesmyslných výběrových řízení, kde je nejdůležitější stlačit cenu a dotyčný dostává 70 korun na hodinu... potom ten člověk (z ochranky) není schopný někam doběhnout," zmínil a upřesnil, že nemocnice považuje za klasický měkký cíl. "Nedokážu si tam představit bezpečnostní rámy," reagoval Šándor na Bohbotova slova.

Ten však namítl, že od začátku až do konce celou situaci ovládal střelec. "Není přece možné, abychom hledali pachatele na základě toho, že něco řekl svojí mámě," řekl Bohbot. Andor následně souhlasil s tím, že se tam skutečně neměl mít možnost dostat se zbraní. A že ochranka nefunguje tak, jak by měla.

Střelec měl náskok

"Seděli tam vesměs nemocnicí lidé, kdoví v jakém stavu. Bylo sedm hodin ráno. On měl náskok a věděl, co chce udělat. Můžeme sice říci, že měl někdo jednat, ale to musíte umět, a hlavně na to mít koule. Není to tak jednoduché," odporoval generál v záloze.

Následně nabídl řešení ohledně bezpečnosti v nemocnicích. Za nejdůležitější považuje zabezpečit vstupy. "Není přece potřeba, aby jich bylo pět zcela přístupných. Personál by měl vědět, jak reagovat, a mít k dispozici paniky tlačítka. Je důležité to trénovat," navrhl.

Bohdot navíc připomněl, že bylo na jednom místě příliš mnoho policistů. "Zároveň se tam volně pohybovali lidé v civilu, dali tam pouze pásky, což nic neznamená," dodal. "Naši lidé nikoho neposlechnou. Páska skutečně nic neznamená," souhlasil Šándor. Hosté se také shodli na skutečnosti, že měli lidé z okolí útočníka více sledovat změny v jeho chování.

V závěru pořadu se moderátor zeptal na Vánoce s ním spojené návštěvy adventních trhů. "Můžeme se pouze zavřít doma, ale to je život bez srandy. Je důležité být opatrnější a obezřetnější," odpověděl Šándor a Bohbot poradil, aby si lidé více všímali odložených batohů a tašek.