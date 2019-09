Šaroch promluvil, rozhodnutí ale nezdůvodnil. Zákaz přitom nemá

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který chce zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše i jeho rodiny a spolupracovníků v kauze Čapí hnízdo, od pondělí poprvé promluvil s médii. Jeho krátké vyjádření se podařilo získat serveru iROZHLAS.cz. V něm se ale přímé odpovědi na otázku, proč v kauze změnil názor, vyhnul.

Téměř čtyři roky vyšetřování vedly Šarocha k devadesátistránkovému dokumentu, v němž podle informací Deníku N zdůvodnil svůj návrh na zastavení trestního stíhání současného předsedy vlády a dalších lidí spojených s údajným dotačním podvodem kolem farmy Čapí hnízdo.

V médiích se však k tomu nevyjádřil i přesto, že žádný zákaz ze strany nadřízených nemá. "Že by mu byl uložen explicitní zákaz se jakýmkoli způsobem vyjadřovat, tak to skutečně mu žádný takovýto zákaz uložen nebyl. Každopádně samozřejmě může využívat pro jakékoli mediální sdělení pozici tiskového mluvčího. To znamená, že může komunikovat skrze mě," řekl Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.

Krátkou telefonickou odpověď Šarocha se nakonec podařilo v úterý odpoledne získat serveru iROZHLAS. "Mám strašně práce a nic vám neřeknu," řekl Šaroch na dotaz redakce, zda může svoje rozhodnutí zdůvodnit. "Tiskový mluvčí," doplnil a zavěsil.

Z mlčenlivosti státního zástupce jsou nervózní také v Unii státních zástupců. "Situace je v tuto chvíli nejasná, veřejnost nepochybně čeká na to, jak bude rozhodnuto. Právě proto, aby důvěra ve státní zastupitelství nebyla narušena, mělo by být meritorní rozhodnutí náležitě odůvodněno a vysvětleno," sdělil v úterý v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu prezident unie Jan Lata.

Zatímco své rozhodnutí může zdůvodnit, tak k samotnému obsahu svého spisu by se Šaroch, jenž v lednu minulého roku tvrdil, že trestní stíhání je důvodné, vyjadřovat neměl. "Podle trestního řádu stejně nemůžu ani já, ani on, ani nikdo jiný. Tudíž nelze předpokládat, že by komentoval, k jakým závěrům došel, neboť by se právě dotýkal obsahu předloženého rozhodnutí," vysvětlil pro iROZHLAS Cimbala.

Momentálně je Šarochův spis v rukou vedoucího státního zástupce Martina Erazíma. Ten jeho závěry přezkoumá, přičemž mu to může trvat i několik týdnů. Až potom vydá Městské státní zastupitelství v Praze oficiální rozhodnutí.