Schillerová: OLAF provádí vyšetřování několikrát do roka, není to nic mimořádného

Hostem pořadu televize Barrandov Duel Jaromíra Soukupa byla ministryně financí Alena Schillerová. Odpovídala na otázky týkající se jejího jmenování, zkušeností a hlasování o důvěře nové vlády. Rovněž došlo také na aktuálně nejprobíranější kauzu Čapí hnízdo.

"Paní ministryně, myslíte si, že získá vláda Andreje Babiše důvěru?" zeptal se moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup Schillerové. "Bohužel nemám věšteckou kouli, ale my to vůbec neřešíme. Máme hodně práce a vůbec se nezastavíme," zareagovala nová ministryně financí. Dodala, že kdyby vláda při prvním pokusu důvěru nedostala, věří, že pokud by s ní lídr hnutí ANO a premiér Babiš počítal i do druhého kola, včas se to dozví.

Téma hovoru se následně stočilo na aktuální téma, které zajímá snad celou Českou republiku - zpráva OLAF ke kauze Čapí hnízdo. "Jak je možné, že se všude objevují informace o tom, že zprávu všichni už četli?" podivoval se Soukup.

"Zpráva nám byla doručena 27. prosince. Hned po převzetí byla přeskenována. Dokumenty mají kolem padesáti stránek a tisíc příloh, vše uvedeno v angličtině. Hned po přeskenování byly papíry poslané příslušným orgánům, jako například Nejvyššímu státnímu zastupitelství a podobně," začala vysvětlovat Schillerová. Zároveň ale dodala, že netuší, jestli je tvrzení všech, že zprávu již četli, pravdivé. "Dokumenty byly výhradně určené pro subjekty, které je potřebovaly," uvedla.

Moderátor byl však neodbytný a u tématu zůstal. Chtěl vědět, jak je možné, že zpráva o Čapím hnízdě nebyla stále zveřejněná. "Dostali jsme kolem padesáti žádostí o zaslání dokumentů na základě práva na informace. Nicméně jsme dostali doporučení, abychom ji nezveřejňovali, neboť probíhá trestné řízení," uvedla na pravou míru Schillerová. Podle ní však dnes zveřejnili tři odstavce, které dokládají pochybení při schvalování dotačního programu.

Jaromír Soukup chtěl vědět, zdali se jedná o výjimečnou událost, nebo je obvyklé, že OLAF vyšetřuje pravidelně různé projekty. Schillerová uvedla, že se o nic mimořádného nejedná. "OLAF provádí vyšetřování několikrát do roka, bylo tomu tak i v minulosti, proto bych netvrdila, že se jedná o něco mimořádného. Dnes jsme například posílali výzvy k vyjádření ohledně vyjmutí sedmi dotačních programů," vysvětlila.

Vyňali sedm projektů

A u principu vyřazování z dotačního programu se oba protagonisté pořadu na okamžik zdrželi. Generální ředitel se zeptal, zdali musí Česká republika peníze za Čapí hnízdo vydat zpět do Evropské unie. A tak se ministryně financí pustila do vysvětlování.

"Evropská komise nás vyzvala, abychom vyňali nejen projekt Čapího hnízda, ale také dalších šest. nicméně uvedla, že nám nebudou krátit žádné příspěvky a alokace programů. Dostali jsme tedy refundováno i za Čapí hnízdo. I když ho vyjmeme, vracet žádné peníze nemusíme, neboť máme v oběhu další programy, na které finance budou stačit," uvedla.

Poté moderátor změnil téma a chtěl vědět, jaké jsou plány začínající ministryně financí s financováním dopravního sektoru. "Je pravda, že potřebujeme do dopravy hodně zainvestovat," potvrdila a dodala, že je v plánu vybudovat 210 kilometrů dálnic.