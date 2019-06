Schillerová v Duelu Jaromíra Soukupa: Demonstrace je politický projekt, Minář není rovnocenný partner

Speciální Duel Jaromíra Soukupa navštívila ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. V pořadu se probíral nejen audit Evropské komise nebo demonstrace na Václavském náměstí, ale také důchody nebo EET.

V úvodu pořadu Soukup požádal ministryni financí, aby se vyjádřila k auditu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. "Je to předběžná zpráva o auditu a je důvěrná. Neslouží k šíření. Od české odpovědi se bude odvíjet lhůta pro uplatnění připomínek. Dokonce Evropská unie odmítla jakékoliv komentáře. Slouží k tomu, aby se na to mohly podívat české úřady," řekla Schillerová. Soukup však argumentoval, že je to velké téma a úterý dokonce proběhla na Václavském náměstí demonstrace.

Následně se zeptal, jaký bude ve věci další vývoj. "V podstatě do vydání konečné zprávy je ještě dlouhá cesta. Přijde česká verze a teprve všechny řídící orgány dostanou lhůtu na to, aby s tím návrhem polemizovali. A až potom bude mít Evropská komise tři měsíce, aby vydala konečný audit," odpověděla ministryně. Soukupa však zajímalo, co se stane, pokud Andrej Babiš nedoloží, že nebyl ovládající osobou. "Nechci polemizovat nad tím, jaká bude interpretace lex Babiš. Zcela zásadní je počkat na konečný verdikt," reagovala a dodala, že je všechny orgány uplatní své připomínky a musíme počkat na závěr. "Potom nastupuje cesta práva. Může být zahájeno řízení o odnětí dotace a podobně," předpověděla další vývoj Schillerová.

Následně moderátor stočil téma hovoru k samotné osobě Andreje Babiše. Ministryně se zeptal, zda se snaží Babiš ochránit svůj byznys nebo chce přetavit své zkušenosti do politické kariéry. "Já s Andrejem Babišem pracuji tři roky. On pracuje asi osmnáct hodin denně, spí asi tři hodiny. Pracuje zadarmo a celý svůj plat věnuje matkám samoživitelkám. Nerad to říká, ale je to pravda. Žije pro tuto zemi," svěřila se Schillerová.

Chybí důchodová reforma

Součástí debaty se stala také demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kde lidé požadovali demisi premiéra Andreje Babiše. Soukup se ministryně zeptal, zda za probíhajícími protesty nevidí vznikající politický proces. "Je to projev demokracie, to je dobře. Jestli je to politický projekt, se ukáže," odpověděl Schillerová. Zároveň zmínil, že jsou demonstrace velmi nákladné a studenti si jejich financování nemohou pravděpodobně dovolit. "Ano, máte pravdu, mnoho politologů odhaduje, že za tím stojí připravovaný politický projekt," reagovala. Zároveň si však Schillerová myslí, že by se neměl Andrej Babiš potkat s iniciátorem demonstrací Mikulášem Minářem v televizním duelu. "Já si myslím, že do debaty pan premiér nepůjde, necítí tam rovnocennost. Myslím, že se rozhodl správně," sdělila ministryně. "Počet demonstrujících je ale velký, určitě se nad tím zamýšlím, ale nervozitu necítím," dodala.

Soukup následně přešel k palčivému tématu, které se dotýká každého podnikatele v zemi - elektronické evidenci tržeb. Zeptal se, zda díky tomu nedochází k oligarchizaci země, že ti velcí unikají a EET dopadá na malé podnikatele. Sdělil také své obavy nad tím, že stát couvá především před bankami. "Necouvá. Naopak si myslím, že mají tolik povinností, že se jim mnohem hůře uniká než těm drobným podnikatelům," odpověděla Schillerová. Následně moderátor upozornil, že měli podnikatelé velké náklady spojené s EET. Schillerová přiznala, že má evidence tržeb jednu základní chybu. "Platí pouze pro první a druhou vlnu. Už rok mám ‚zaparkovanou' novelu, která je v poslanecké sněmovně předmětem obstrukcí. Už jsme se blížili do finále, ale přerušilo to jednání o auditní zprávě," vysvětlila ministryně financí.

V závěru Duelu se Soukup ministryně financí zeptal na důchody, které podle hnutí ANO neustále rostou. Argumentoval však skutečností, že ceny stoupají, proto toto tvrzení považuje částečně za populistické. "Já si myslím, že letošní částka 900 je historicky největší. My se snažíme o to, aby byl v roce 2020 průměrný důchod 15 tisíc. Po tom zvýšení už představují důchody 40 procent státního rozpočtu. To není málo," reagovala politička. "Musíme přemýšlet tak, aby to bylo udržitelné. Chybí tady důchodová reforma," dodala. Moderátor však reagoval otázkou, zda s tím nesouvisí příliš nízké mzdy. "Naopak rostou. Vidíme to na daních, predikovali jsme v loňském roce růst mezd 6 procent, a nakonec to bylo dvouciferné číslo. Dokonce je průměrná mzda ve veřejném sektoru vyšší než v soukromém," uzavřela Schillerová.