Schwarzenegger nabídl Thunbergové své elektrické auto

Greta Thunbergová je populární nejen mezi mladými, kteří za ní v otázce změn klimatu tvrdě stojí, ale také u starší generace. Šestnáctiletou aktivistku ze Švédska si pro její zápal oblíbil například i Arnold Schwarzenegger, který jí prý nabízel, že jí půjčí své elektrické auto. Informoval o tom server The Independent.

Thunbergovou následují miliony studentů napříč světem a po jejím vzoru chodí každý pátek demonstrovat do ulic za vyřešení otázky změn klimatu. Sympatie jí ale vyjadřuje také řada světových celebrit. Jednou z nich je známý akční herec a bývalý guvernér Kalifornie Schwarzenegger.

Ten už minulý rok zmiňoval Thunbergovou v jednom ze svých tweetů, když o ní napsal, že je její kampaní skutečně inspirován a líbí se mu, že se konečně objevil někdo, kdo si jen nestěžuje, ale opravdu se snaží s problémem něco udělat.

V květnu tohoto roku se dokonce osobně sešli během klimatické konference ve Vídni. Tam nejspíš mladé Švédce navrhl, že jí je kdykoliv ochoten půjčit svůj elektrický automobil. Ve švédské talk-show Skavlan to prozradila sama Thunbergová. "Jednou z nejzábavnějších nabídek, které jsem kdy dostala, bylo, když mi Arnold Schwarzenegger nabídl zapůjčení svého elektrického auta, pokud budu mít zájem," měla říct v talk-show podle překladu serveru Newsweek.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq