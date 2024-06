Sčítání hlasů postupovalo dnes odpoledne pomaleji než před pěti lety

Sčítání hlasů v letošních evropských volbách postupovalo dnes odpoledne v Česku o něco pomaleji než při předcházejících volbách do Evropského parlamentu před pěti lety. Vyplývá to ze sdělení, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na síti X. Na úřadu se výsledky z okrsků scházejí. Statistici je ale zveřejní včetně účasti až v neděli později večer potom, co se uzavřou všechny volební místnosti v Evropské unii, konkrétně v Itálii.

"V 16:00 byla převzata data z 10.866 okrsků. V roce 2019 šlo ve stejný čas o 12.036 okrsků," uvedli statistici na sociální síti. O něco dřív oznámili, že v 15:21 měl statistický úřad ve svých databázích data z 5000 volebních okrsků, přičemž před pěti měl ve stejném čase údaje z 6171 okrsků. Letos je v Česku celkem 14.714 volebních okrsků, v roce 2019 jich bylo 14.766.

Později se rozdíl v počtu okrsků, z nichž statistický úřad převzal data, v mezivolebním srovnání snížil. "Krátce po 16:30 obdržel ČSÚ data z 13.480 okrsků. V roce 2019 jich bylo 14.069," informoval. V 17:30 chyběly údaje ze 110 okrsků.

Pomalejší postup sčítání mohl souviset s účastí, která podle informací ČTK z volebních komisí a obecních samospráv přesáhla na mnoha místech 30 procent a v Praze se dostala i přes 40 procent. Pravděpodobně bude vyšší než před pěti lety. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ČTK odpoledne řekl, že existuje šance, že volební účast by mohla překročit 30 procent. V roce 2019 přišlo v Česku za oba dny voleb k urnám celkem zhruba 29 procent voličů. Byla to tehdy dosud nejvyšší účast v zemi při evropských volbách. Přesto šlo o třetí nejnižší účast ze všech zemí Evropské unie.

První data z volebního okrsku obdržel letos statistický úřad ve 14:22, sdělil na sociální síti. Před pěti lety to bylo o dvě minuty později. Letošní prvenství drží okrsek v Ústí nad Labem - Neštěmicích. "Následoval okrsek v Blatné na Strakonicku a v Žimuticích na Českobudějovicku," uvedl úřad. Před pěti lety převzal údaje z posledního okrsku ve 20:14.