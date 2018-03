Se slabými ministerstvy se nespokojíme

ČSSD bude v případné vládě s ANO žádat silné resorty. Předsedovi Janu Hamáčkovi by slušelo křeslo ministra vnitra, naznačil první místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola. Bohumínské usnesení, zakazující spolupráci s komunisty, je podle něho přežité, důležité je čelit současným populistickým stranám.

ANO minulé úterý odmítlo Zdeňka Ondráčka v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů - KSČM se pak nechala slyšet, že to ohrozilo její toleranci vlády ANO a ČSSD. Na druhou stranu ANO o den později podrželo ve funkci místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru. Potvrdila se tak hlasovací aliance ANO, KSČM a SPD - nebojíte se, že si Andrej Babiš prohlasuje vám nepříjemné návrhy s okamurovci?

Prosím nepředbíhejme. Chci pořád věřit, že si Andrej Babiš uvědomuje, kam by spoluprací s Okamurou Česko zavedl. Právě proto chceme písemné pojistky, že případná vláda bude férová a že se nebudeme, jak říkal jeden premiér, ojebávat. Jestli nám je Andrej Babiš nedá, řekne tím, že chce podvádět. A v takové vládě ČSSD rozhodně nebude!

Do poloviny března měla být projednána programová východiska. Bude příští týden jasněji alespoň v tom? Poškodily nedávné události nějak vyjednávání o vládě?

Možná poškodily vztahy mezi ANO a komunisty. ČSSD je v situaci, kdy jednáme na úrovni expertních týmů a bavíme se s ANO o programových průnicích. Chceme garantovat dobré a fungující veřejné služby, chceme zvýšit důchody i mzdy na západní úroveň, chceme zajistit příjmy státního rozpočtu. V mnoha bodech se shodujeme, například v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví nebo školství. Rozcházíme se v ekonomice.

V čem konkrétně?

My například prosazujeme zavedení sektorové daně pro firmy, odmítáme zvyšování spoluúčasti pacientů a samozřejmě privatizaci veřejných služeb. S tou nemůžeme souhlasit, protože jde o postupnou destrukci státu.

Je sektorová daň nepřekročitelný požadavek ČSSD?

Je to bod, o kterém jsme připraveni se tvrdě pohádat. Rád bych slyšel argumenty, které by mě přesvědčily, že zdanění nadnárodních firem, které odvádějí své zisky do zahraničí, není správná cesta.

Dohodnete se například na zrušení karenční doby, tedy neplacených tří dnů u nemocenské?

Všichni víme, že zdraví je naše nejcennější hodnota, a já bych si opravdu přál, aby si to politici, ale i firmy začali uvědomovat. Chceme zvýhodnit i zaměstnavatele, aby se jich to nedotklo tak silně.

Hovořil jsem s několika sociálními demokraty, od zastánců vládní účasti až po její odpůrce, víceméně se shodnou, že zásadní bude, aby výsledná dohoda byla programově i personálně natolik "sexy", že ji schválí členové v referendu. Kolik ministerstev a jaká si vy osobně představujete, že by měla ČSSD mít, aby to členové posvětili?

Připouštím, že pokud sociální demokraté budou usilovat o vstup do koalice, musejí zastávat významné ministerské posty a nespokojit se s méně důležitými. Dovolte, abych je nejmenoval, protože by to někdo mohl chápat jako urážlivé.

Slyšel jsem, že by to mělo být čtyři až pět křesel, to by ČSSD zviditelnilo a ospravedlnilo její spolupráci s ANO?

My nehledáme úžasné, ideální řešení, vybíráme to nejméně špatné, jak pro sociální demokracii, tak pro Česko. A chceme-li zabránit vzniku menšinové vlády tolerované hnutím nacionalistů pana Okamury, pak jsme připraveni vyjednávat s hnutím ANO. Máme nicméně naše jasně levicové a sociálnědemokratické priority.

Jaký resort by slušel předsedovi Hamáčkovi, aby to odpovídalo jeho naturelu a zároveň byl dostatečně důležitý i pro sociální demokracii?

Personálie teď opravdu nejsou na pořadu dne. Jednání stále probíhají, a proto nepředbíhejme.

Třeba vnitro?

(Smích) Opravdu předbíháte. Ale mimo úplně nejste, zvlášť za situace, kdy premiér čelí trestnímu stíhání.

Měl byste být ve vládě vy, třeba na ministerstvu pro místní rozvoj coby bývalý hejtman? Troufnete si na hádky s Babišem ve Strakově akademii?

Lidé mě znají jako férového člověka, který se nebojí říkat své názory, a to nehodlám měnit. Pokud se pan Babiš opravdu chce starat o blaho této země, tak se, předpokládám, nebudeme ani hádat. Jestli budu, nebo nebudu ve vládě, však není rozhodující. Soustředím se na vzkříšení ČSSD, abychom s Janem Hamáčkem dostali stranu z trosek, ve kterých jsme ji převzali. Na handlování o ministerstvech teď opravdu nemám ani čas, ani náladu.

Jednali jste už s KSČM, budete spolu nějak ladit postup vůči ANO? Přece jen jste si programově bližší, až na zahraničí...

Ne. Sociální demokracie je suverénní strana, která jedná sama za sebe. Pokud by KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni, musela by se jednoznačně postavit k členství České republiky v Evropské unii a NATO. Být ve vládě se stranou, která bude vyvolávat protievropské tendence, by mě skutečně nebavilo.

Jak to vlastně máte s komunisty? Pokud se dohodnete na vládě s ANO, která bude v některých bodech na KSČM závislá, nebude to porušení bohumínského usnesení?

Bohumínské usnesení je relikt minulosti, který slouží jako klacek na sociální demokracii. Je dávno přežité. Čelíme nyní mnohem vážnějšímu útoku populistických a nesystémových stran, proto je nutné, aby tradiční strany spolupracovaly a nenechaly nás vrátit se do doby před sto lety.

V ANO jsem zaznamenal, že pokud dohoda nebude možná, klidně budou pro předčasné volby. Risknete je?

Rozumím kolegům z ANO, jsou na vítězné vlně. Ale i oni si musejí uvědomit, že politika spočívá v kompromisech a že silou se nic dlouhodobě neprosadí. Proto jsem pro férové jednání a vznik fungující vlády.

Můžete ANO garantovat 15 hlasů? Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek nebo Jaroslav Foldyna, skoro polovina klubu se vyjadřovala k účasti ve vládě kriticky, až odmítavě.

Nejsou to často stejní lidé, kteří ve vládě s panem Babišem seděli? A kteří ČSSD dovedli ke dnu politické propasti? Víte, já respektuji právo každého člena na jeho postoj, ale pak je tu otázka loajality ke straně a respektu k výsledku vnitrostranického referenda. Čili věřím, že každý poslanec bude poté morálně vázán názorem většiny a bude podle něj hlasovat.

Jak jste řekl, zmínění lidé s Babišem vládli, a jak dopadli... Nebojíte se, že skončíte stejně?

Rozhodně ne. Kdyby se totiž tito pánové věnovali práci pro lidi namísto nesmyslných bojů uvnitř koalice, nemuseli by tak dopadnout.

Počítá se s nimi například ve vedení strany, jako se zástupci dalších názorových křídel?

Jsou poslanci, a tudíž významné figury. Předpokládám, že budou chtít projevit svůj názor. Otázkou je, kolik lidí je bude chtít poslouchat.

Myslíte, že vláda postavená na vyjednávaném půdorysu bude stabilní a neskončí v hádkách, obviňováních a snaze jednotlivých partnerů urvat úspěch pro sebe a průšvihy hodit na ty druhé?

Záleží na lidech, kteří ve vládě budou. Buď to budou pracanti, nebo teatrální prodavači úspěchů druhých. Nejen v politice totiž platí, že jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Osobně jsem pro první metodu, protože při ní není tak velká konkurence.

