Se zaměstnáváním uprchlíků z Ukrajiny počítá 59 procent firem

Ochota zaměstnávat příchozí z Ukrajiny je u českých firem poměrně velká, mnohé ale nejsou schopné nabídnout místa okamžitě a bez přípravy. Ochotných je na částečný nebo trvalý úvazek zaměstnat uprchlíky z Ukrajiny 59 procent podniků i s vědomím toho, že jde převážně o ženy, a to většinou s dětmi. Pětina firem se ještě rozhoduje, stejný podíl pak se zaměstnáváním uprchlíků nepočítá. Vyplývá to z březnového průzkumu pracovního portálu Profesia mezi 220 společnostmi.

Průzkum také ukázal, jaké překážky firmám brání uprchlíky z Ukrajiny zaměstnávat. Firmy, které uvedly, že nepočítají s jejich zaměstnáváním, pro ně v převážné většině nedokážou vytvořit pracovní místa. Potřebují zaměstnance s dobrou znalostí češtiny nebo angličtiny (36 procent), obávají se nedostatečných odborných znalostí (23 procent) a nemají zdroje na překlad a tlumočení potřebné pro nábor i zaučení (18 procent), uvedl Michal Novák z Profesia.cz.

Firmy převážně plánují přijmout řádově jednotky takovýchto pracovníků, deklarovalo to více než 55 procent respondentů. Počítají hlavně s obsazením nekvalifikovaných a manuálních pozic (67 procent), poté kvalifikovaných technických (39 procent) i netechnických (20 procent) pozic.

Ukrajinci nejsou na českém trhu práce nováčky. S pracovníky z Ukrajiny má řada firem dlouholeté zkušenosti, v průzkumu to potvrdilo 67 procent z nich. Ukrajinští pracovníci ve firmách zastávají nekvalifikované a manuální práce (71 procent), kvalifikované technické pozice (39 procent), kvalifikované netechnické pozice (29 procent), služby (20 procent) i manažerské pozice (deset procent).

Současná situace je ale podle Nováka jiná, zejména v mohutnosti a demografii vlny příchozích. Řada firem je na to ale podle průzkumu připravená. Na 57 procent firem uvedlo, že dokážou zabezpečit komunikaci v ukrajinském nebo ruském jazyce.

Válka ovlivňuje i život těch Ukrajinců, kteří v ČR již pobývají déle. Podle průzkumu 19 procent současných ukrajinských zaměstnanců zvažuje odchod s cílem zapojit se do obrany své země a devět procent z nich už odjelo. Mnohé firmy jim nabízejí pomoc: dvě třetiny při řešení transportu rodin do bezpečí, 42 procent ve formě finanční pomoci, 27 procent v podobě psychologického poradenství a 22 procent ve formě placeného volna.

Průzkum také zjišťoval, jaká podpora ze strany pracovního portálu by firmám ulehčila přijímání běženců. Jako stěžejní se ukazuje zabezpečení jazykové podpory při náboru (56 procent respondentů), překlad pracovní nabídky do ukrajinštiny, překlad životopisu z ukrajinštiny či tlumočník na pohovoru. Stejný podíl firem by uvítal zpřístupnění životopisů lidí z Ukrajiny v databázi životopisů zdarma. Většině zaměstnavatelů by pomohl i překlad základních dokumentů pro uzavření pracovního poměru (53 procent).