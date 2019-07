Šéf svazu průmyslu se omluvil mladým demonstrantům za své výroky

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se omluvil za své výroky, které pronesl na adresu mladých aktivistů, kteří ve školním roce v desítkách zemí v pátky demonstrovali za ochranu klimatu. Podle Českého rozhlasu Hanák na červnovém setkání ekonomických diplomatů prohlásil, že "když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí". V reakci na to Hanák na twitteru uvedl, že výrok považuje za nešťastný a podle něj takto neměl vyznít.

Šéf svazu průmyslu rovněž uvedl, že vítá, když mladá generace a studenti projevují vlastní názor, nelíbilo se mu prý však, že by to měli dělat po celé Evropě na úkor výuky a vzdělávání, které považuje za klíčové pro jejich budoucí úspěch v životě. "Jsem si vědom toho, že průmysl musí přispívat k řešení a mnohé firmy již do ekologizace výroby a do snížení svého vlivu na životní prostředí investují významné částky," doplnil ve své omluvě Hanák.

Páteční školní demonstrace, které upozorňovaly na naléhavost problému klimatické změny, se na celém světě konaly několik měsíců. V březnu a květnu se jich zúčastnily statisíce studentů z více než 120 zemí včetně České republiky. Symbolem boje se stala šestnáctiletá Greta Thunbergová, podle které jsou změny klimatu největší krizí, s níž se lidstvo dosud setkalo.

Hanák jejich aktivity podle ČRo kritizoval koncem června na konferenci ekonomických diplomatů v Praze v souvislosti s výsledky voleb do Evropského parlamentu a tamním posílením Zelených.

"Posílení Zelených v Evropském parlamentu je pro naši zemi a budoucnost hodně špatná zpráva. Tito lidé jsou zásadně proti průmyslu, proti automobilovému průmyslu, těžebnímu průmyslu a strojírenství, a to všechno je základna naší ekonomiky. Takže tito lidé jsou velkým nebezpečím," řekl rozhlasu Hanák a doplnil, že "velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím si, že když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu. Zelení jsou velké nebezpečí a buďme rádi, že zatím nemají osobnosti a neprobudili se tady."