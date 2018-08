Šéf zahraničního odboru Hradu kritizuje zásah policie na Rudém náměstí

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák kritizoval zásah ruské policie proti demonstrantům, kteří si na moskevském Rudém náměstí připomínali protest z roku 1968 proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Kriticky se k zásahu postavili i zástupci TOP 09 a KDU-ČSL. Manifestace připomínající čin skupiny takzvaných "osmi statečných" se zúčastnilo asi 30 lidí, policisté tři z nich zadrželi a později je propustili.

"Dobře, že si dnes v Moskvě připomněli protest před 50 lety. Špatně, že tři účastníci byli zadrženi. Se všemi jsme v kontaktu, jsou v pořádku a zdá se, že se to obejde jen pokutou v nižší sazbě," napsal Jindrák na twitteru.

"Chování ruských úřadů je skandální a dokazuje, že se za 50 let příliš nezměnily. Putinovský režim není demokratický. Vláda ČR musí vyzvat tamní úřady, aby neprodleně propustila dnes zadržené demonstranty na Rudém náměstí. Před 50 lety jsme to neudělali. Dnes je to naše povinnost," uvedl v tiskovém prohlášení předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Odsuzuji dnešní zatčení tří demonstrantů připomínajících okupaci Československa na Rudém náměstí. Je vidět, že v Rusku slova demokracie a svoboda jsou stále sprostá i po 50 letech," napsal na twittreru europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Mezi zadrženými byli aktivista za lidská práva Sergej Šarov-Delone, synovec básníka a účastníka protestu v roce 1968 Vadima Deloneho, politik Leonid Gozman a Anna Krasovická, vnučka další účastnice 50 let staré demonstrace Natalje Gorbaněvské.

V roce 1968 se na Rudém náměstí sešlo osm demonstrantů, kteří protestovali proti okupaci Československa. Měli s sebou mimo jiné transparenty s heslem "Za vaši i naši svobodu", transparent se stejným sloganem se pokusili rozvinout i Gozman s Šarovem-Delonem. Protest v roce 1968 trval jen několik minut, než proti němu policie brutálně zasáhla. Demonstranti byli odsouzeni k několikaletým trestům žaláře, k pobytu v pracovních lágrech, do vyhnanství nebo k nucené psychiatrické léčbě.

Padesátého výročí události se dožili jen Viktor Litvinov, Pavel Fajnberg a Taťjana Bajevová, kteří letos v červnu převzali za všech "osm statečných" v Praze z rukou tehdejšího ministra zahraničních věcí Martina Stropnického (ANO) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí.

V sobotu si moskevskou demonstraci z roku 1968 připomněli i lidé na pražském Václavském náměstí. Při happeningu se přihlásili i k ochraně nynějších ruských disidentů, když jeden z transparentů hlásil: "Vy jste tehdy stáli u vás i za nás. My dnes stojíme tady i za vaše lidi".