Šéfové NATO a americké diplomacie ocenili ČR za pomoc Ukrajině i obranné výdaje

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg i šéf americké diplomacie Antony Blinken dnes před začátkem neformálního summitu ministrů zahraničí zemí NATO v Praze označili Česko za spolehlivého partnera a spojence. Oba ocenili také českou muniční iniciativu a další pomoc Ukrajině, která více než dva roky čelí ruské agresi.

Premiér Petr Fiala (ODS) po setkání se Stoltenbergem zopakoval, že Česko plní od letošního roku závazek dvou procent výdajů hrubého domácího produktu (HDP) na obranu a bude ho splňovat i v dalších letech. Řekl také, že od června budou každý měsíc na Ukrajinu proudit desetitisíce kusů dělostřelecké munice. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě udělil Stoltenbergovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Hlavním tématem dvoudenního neformálního summitu ministrů zahraničí v Praze je hledání shody na dalších krocích aliance v podpoře Ukrajiny. Stoltenberg dnes zmínil podpůrné iniciativy jednotlivých spojeneckých zemí. Je ale podle něj nutné přijmout víceletý finanční závazek NATO tak, aby Ukrajina mohla s pomocí dlouhodobě počítat a podle toho plánovat. Doufá, že jednání v české metropoli posunou spojence blíže k dohodě na červencovém summitu ve Washingtonu. Vyzdvihl také rostoucí příspěvky zemí na kolektivní obranu.

Česko podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) nemá problém s tím, aby se Ukrajina bránila proti agresorovi i útoky na ruské teritorium v případě, že je to nutné. Žádní čeští vojáci se na Ukrajině aktivně neúčastní bojů, řekl ministr. Česko podle něj pomáhá všemi možnými cestami - politicky, humanitárně, finančně i skrze vojenský materiál, zároveň přijalo velké množství ukrajinských uprchlíků.

Stoltenberg označil Česko za spolehlivého a ceněného partnera v NATO. Připomněl, že plní závazek dávat dvě procenta HDP na obranu, ale i činnost českých vojáků v zahraničí a českou podporu Ukrajině. "Českou muniční iniciativu vnímám jako velmi významnou. Je dobrá zpráva, že první dodávky přijdou velmi brzy a poté budou dodávky kontinuální," řekl Stoltenberg. Na Hradě dnes obdržel české státní vyznamenání, kterým Pavel ocenil jeho zásluhy o upevňování demokracie a stability ve střední Evropě.

Česko podle Lipavského vítá návrh Stoltenberga, který hovoří o vzniku takzvaného ukrajinského fondu ve výši 100 miliard eur na pět let. Podle šéfa české diplomacie půjde v některých členských zemích možná o složitý úkol, neboť to bude znamenat vyjednávání o navýšení peněz například s ministry financí, diskuse o fondu je ale nutná.

České výdaje na obranu i muniční iniciativu dnes ocenil i Blinken. "Vidíme mimořádnou práci, kterou ČR odvádí na podporu Ukrajiny," uvedl americký ministr zahraničí po setkání s českou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) na letišti ve Kbelích. Pro českou pomoc Ukrajině je podle Černochové nezbytná podpora ze strany Spojených států a úzká česko-americká spolupráce. Česko poskytlo Ukrajině tanky, bojová vozidla i bitevní vrtulníky. "Nyní pracujeme na dodání statisíců kusů kriticky důležité dělostřelecké munice," dodala ministryně.

Blinken se setkal i s Pavlem, hovořili spolu o přípravě červencového summitu aliance i o červnové mírové konferenci k Ukrajině ve Švýcarsku.

V Senátu se na okraj summitu konala konference k 75. výročí vzniku Severoatlantické aliance. Stoltenberg ve svém vystoupení vyjádřil naději, že od červencového summitu NATO bude do kolektivní obrany aliance dávat dvě procenta svého HDP víc než dosavadních 18 zemí. Řekl také, že součástí práva Ukrajiny na sebeobranu je i možnost útočit na legitimní vojenské cíle na ruském území. Lipavský uvedl, že Rusko překročilo veškeré možné červené čáry a jedná bez jakýchkoli zábran. Kritizoval Moskvu za to, že vede konstantní hybridní válku, využívá kybernetické útoky, propagandu i špionáž pod diplomatickým krytím. Rusko podle něj rozsévá chaos a pouze silné NATO může být protilékem. Prioritou Česka a Evropy musí být zvýšení produkce obranného průmyslu a dodávání zbraní Ukrajině napadené Ruskem, dokud to bude potřebovat, uvedl na konferenci předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Za úkol Česka v alianci označil plnohodnotnou spolupráci a podporu obrody obranyschopnosti Evropy v době, kdy se ukázalo, že Rusko není spřátelenou zemí.

Několik desítek lidí dnes odpoledne demonstrovalo na Hradčanském náměstí v Praze proti údajnému zatahování Česka do války a vyzývali k vystoupení Česka z NATO. Akci svolala strana Česká republika na 1. místě jako součást Mírových dnů.