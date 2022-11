Senát možná rozšíří předčasný důchod pro záchranáře i na podnikové hasiče

Senát možná bude chtít uzákonit možnost odchodu do předčasného důchodu bez krácení penze nejen pro zdravotnické záchranáře, ale i pro podnikové hasiče. Rozšíření důchodové novely ve středu horní komoře doporučil její ústavně-právní výbor. Rozhodl tak na návrh předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry, někdejšího ředitele moravskoslezských hasičů. Senát má novelu, která by měla také snížit penze vybraným prominentům někdejšího komunistickému režimu, projednat příští týden.

Nytra zdůvodnil rozšíření o členy hasičského záchranného sboru podniků kvůli tomu, že na rozdíl od republikových hasičů a policistů nemají nárok na rentu a výsluhový příspěvek. Rozšíření by se podle Nytry týkalo například hasičů Českých drah nebo chemiček, využít by jej mohlo řádově 50 až 70 lidí ročně.

Novela má zajistit, že zdravotničtí záchranáři budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez penalizace. Jejich zaměstnavatelům se ale zvýší penzijní odvody. Novela napravuje nepoužitelnou úpravu předchozích záchranářských penzí. Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů.

Nárok na dřívější penzi bez jejího krácení budou mít podle novely členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Jde zhruba o 6500 pracovníků. Vláda to zdůvodnila tím, že jsou vystaveni skoro stále stresu a část z nich i fyzické zátěži. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl zhruba po 30 letech práce.

Zaměstnavatelům by se u záchranářů s právem na předčasný důchod podle vládní novely zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.

Novela má rozšířit nárok na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě. Takzvané výchovné bude stát vyplácet od ledna. Příspěvek za vychované dítě by měli od příštího roku dostávat i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku pro potřebnou dobu pojištění. Novela zamezí krácení takzvaného výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Snížení důchodů by se mělo týkat tří tisícovek někdejších komunistických funkcionářů. Jejich penze by podle podkladů neklesly pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Seznam osob by měl vypracovat Ústav pro studium totalitních režimů, uvedla senátorka KDU-ČSL Ivana Váňová.