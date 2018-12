Senát: Ústavní činitelé by měli brát zprávy tajných služeb vážně

Ústavní činitelé by měli vážně přistupovat ke zprávám zpravodajských služeb a jejich doporučení by v zájmu zajištění bezpečnosti měli naplňovat. Horní komora tuto výzvu všem ústavním činitelům přijala, aniž by ji adresovala někomu konkrétnímu. Rozhodla však o ní týden poté, co prezident Miloš Zeman v pořadu televize Barrandov TÝDEN S PREZIDENTEM kritizoval práci Bezpečnostní informační služby (BIS).

Prezident se minulý týden kriticky vyjádřil k výroční zprávě BIS za loňský rok, v níž kontrarozvědka varovala před ruskými a čínskými špiony v Česku. Zeman to označil za "plácání" a české zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území.

Tajná služba v reakci uvedla, že má za sebou úspěšné období, a oznámila, že se jí povedlo rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působících v Česku a ochromit její činnost.