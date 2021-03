Senátní výbory doporučí zrušení kvót na prodej českých potravin

Senátní výbory tento týden podle očekávání doporučí zrušit zavedení povinných kvót na prodej českých potravin. Kvóty by znamenaly nerovné podmínky v prodeji zboží, což by bylo v rozporu s právem Evropské unie. Uvedl to v pondělí senátor Petr Štěpánek (STAN), který chce zrušení kvót prosadit také v senátní komisi pro rozvoj venkova.

Zájmy českých dodavatelů potravin a regionálních producentů jsou podle senátora v navrhovaném zákoně ochráněny možností zvýhodnit je ve výběrových řízeních. Štěpánek chce zároveň v zákoně nahradit termín "potravina z krátkého dodavatelského řetězce" původně plánovaným názvem "česká potravina".

Senát jako celek bude novelu zákona o potravinách projednávat příští týden. V případě zrušení kvót bude novelu projednávat znovu Sněmovna, kde už dostatek hlasů k jejich prosazení nebude. Postoj pravděpodobně změní poslanci ANO.

Sněmovna kvóty schválila koncem ledna na návrh poslanců SPD. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle nich musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná jako třeba v případě brokolice či vepřového masa.

Senátoři STAN i ODS již dříve označili kvóty za nesmyslné. Podle nich by vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Proti kvótám se postavily také Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu.