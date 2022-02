Senátorský klub ODS a TOP 09: Schválili jsme zákon o mimořádném ředitelském volnu a distanční výuce

Senátoři na pondělní schůzi schválili zákon o mimořádném ředitelském volnu a distanční výuce ve školách. Návrh zákona již dříve schválila jednomyslně Poslanecká sněmovna. Zákon posiluje pravomoci ředitelů škol a umožňuje vyhlásit mimořádné ředitelské volno až na deset dní nebo zavést distanční výuku. To pomůže lokálně řešit problémy škol související s karanténou či izolací. Při mimořádném ředitelském volnu mají rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné ve výši 80 procent základu výdělku.

"Děkuji všem ředitelům, učitelům a všem, kteří se potýkají s těžkou situací ve školách. Z praxe moc dobře vím, že situace v některých školách je kritická a ředitelé musí mít prostředky, jak řešit problém, kdy mají velkou část žáků nebo učitelů v karanténě. Jsem proto velmi rád, že Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošel návrh, aby ředitelé měli možnost vyhlásit desetidenní distanční výuku, a pokud to nestačí, tak až 10 dní ředitelského volna. Žádný ředitel není rád, když musí omezovat výuku nebo dokonce zavírat školu, to vím moc dobře. Stejně tak ale vím, že se občas ředitelé dostávají do bezvýchodných situací, ve kterých jsou téměř bezmocní. Nyní jim dáváme nástroj, jak takové situace řešit," řekl Jan Grulich (TOP 09), místopředseda senátního výboru pro vzdělávání.

"Ředitelé škol se maximálně zasadili o to, aby výuka dětí probíhala navzdory pandemii. Mnohdy to bylo a je opravdu složité a vysilující. Na mnoha místech nemoc dopadla na celé třídy a zasáhla personál, učitele, kuchařky a školníky. Zkrátka zamezila fungování celé školy. Tam, kde ředitel vyčerpal veškeré možnosti, jak výuku v původním rozsahu zachovat, byl odkázaný čekat na hygieny nebo nesmyslná plošná opatření. Tento zákon jim konečně rozvazuje ruce a umožňuje reagovat pružně. Zákon jsem konzultovala s desítkami ředitelů a skutečně ho vítají. Jsem ráda, že návrh zákona dostal plnou podporu i v horní komoře," uvedla poslankyně ODS a členka sněmovního výboru pro školství Renáta Zajíčková.