Seniorem roku Nadace Charty 77 je organizátorka akcí Tuscherová

Nadace Charty 77 udělila v rámci akce SenSen/Senzační senioři titul Senior roku Blance Tuscherové, která v Brně dlouhé roky organizuje akce pro seniory. V kategorii klubů zvítězily společně skupiny z Komunitních center Prádelna a Louka v Praze. Do Zlaté síně SenSenu byla uvedena architektka a designérka Eva Jiřičná. Sdělila to mluvčí projektu Lucie Nekvasilová. Cenu Senior roku vyhlašuje Nadace Charty 77 a letos se konal šestý ročník.

"V šestém ročníku Ceny Senior roku se sešlo celkem 73 nominací. Výjimečné seniory a seniorské spolky navrhovaly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace," uvedla ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků.

Jednaosmdesátiletá vítězka Blanka Tuscherová organizuje aktivity pro seniory jako dlouholetá vedoucí Klubu seniorů Brno-Líšeň, do nějž přilákala 150 nových členů "S paní Blankou není možné zahálet, být sám nebo nepoznávat nové věci. Oporu klub nabízí i svým členům v nemoci - navštěvují je, povzbuzují a vnášejí radost do jejich života," uvedli pořadatelé soutěže.

Druhé místo obsadil Zdeněk Svoboda, spoluzakladatel Nadačního fondu Lepší senior, který přednáší pro své vrstevníky po celé republice. Třetí místo udělila porota vedoucí píseckého Senior-Pointu Alexandře Zajíčkové. Dalších 14 seniorů a seniorek dostalo od poroty za svou vitalitu a činnost pro druhé čestné uznání.

Po Daně Zátopkové, Olbramu Zoubkovi a Františku Janouchovi byla uvedena do Zlaté síně SenSenu architektka Jiřičná. "Člověk se v mém věku na věci dívá s větším odstupem. Většinu z nich už neprožívá poprvé, ale podruhé nebo potřetí. V mládí člověk kritizuje všechno a každého, včetně sebe. Až pak si uvědomí, kolik je to práce a energie jenom žít. Klidnost. Tolerance. To přijde s věkem," uvedl k ocenění Jiřičná.

Tituly uděluje Nadace Charty 77 v rámci projektu, který upozorňuje na výjimečné osobnosti z řad seniorů a oceňuje jejich aktivní činnost i práci v komunitní oblasti.