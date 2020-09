Senioři stále více potřebují domácí péči

Diecézní charita Brno odhaduje, že za 30 let by potřebovala v terénních, ambulantních zdravotních a sociálních službách na jihu Moravy obsloužit asi 9000 lidí za rok. Vychází z údajů Českého statistického úřadu, podle nichž bude tou dobou v kraji každý třetí člověk starší 65 let. Charita o tom informovala v tiskové zprávě.

"Charita by byla schopna zvládnout daleko více pacientů, pokud by dostala od vedení Jihomoravského kraje příspěvek na provoz. Navrhujeme vytvořit koncepci podpory rodiny, aby mohly co nejdéle pečovat o své příbuzné v jejich přirozeném prostředí. V Jihomoravském kraji usilujeme o vytvoření pilotní služby, která bude nepřetržitě rodinám pomáhat v péči o stárnoucí rodinné příslušníky v domácím prostředí, a tím podpoříme masivní rozvoj terénních a ambulantních zdravotních a sociálních služeb," uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Charita se stará o stále více lidí

Charita své služby každým rokem rozšiřuje. Zatímco v roce 2015 pomáhala Domácí hospicová péče rodinám 317 nevyléčitelně nemocných, za loňský rok to bylo 755 lidí. Stejně rychlý je také rozvoj služby Domácí zdravotní péče. Ta je určena pacientům, kteří chtějí být ošetřováni v domácím prostředí, ale jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče.

"Nyní už Charita zajíždí do 983 měst a obcí v celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny. Charitní zdravotní sestry denně ujedou v průměru 30 až 70 kilometrů. Sestry z Domácí zdravotní péče se tedy starají o nemocné na samotách, v malých obcích a na těžko dostupných místech. Tato péče je nejen provozně a ekonomicky náročná, přitom platby od pojišťoven zvýšené náklady nepokrývají," dodal Haičman.

Podle průzkumu, který si nechal zpracovat Jihomoravský kraj si tři čtvrtiny lidí přejí strávit své poslední chvíle doma.