Šest lidí se v bance nadýchalo neznámé látky, jsou v nemocnici

Šest lidí skončilo v úterý v nemocnici poté, co se ve Znojmě v prostorách banky v Kovářské ulici dopoledne nadýchali dráždivé látky. Řekli to mluvčí integrovaného záchranného systému. Podle mluvčí záchranářů by jejich stav neměl být vážný. Na místo vyjela chemická laboratoř z Tišnova. Neštěstí se stalo v domě v centru města. V přízemí domu je banka, nad ní jsou byty, podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky ale nebyla nutná evakuace.

V budově zasahovaly čtyři posádky záchranné služby. "Pacienti se nadýchali neznámé toxické štiplavé látky s dráždivými účinky. My jsme jim poskytli kyslíkovou terapii a převezli do znojemské nemocnice. Neměly by být ohrožené životní funkce a jejich stav by neměl být vážný," řekla Bothová.

Zdravotní stav hospitalizovaných zatím není známý. Podle mluvčího Mikošky také není jisté, zda výsledky ohledně určení neznámé látky budou známy ještě v úterý.

Policie prostor po oznámení uzavřela, a to i pro dopravu, tu později uvolnila. Ke 13.30 zůstávala uzavřená jen banka. "Hasiči na místě zjišťují, o co přesně šlo a jaké bylo množství látky, na základě výsledků budeme celou situaci vyhodnocovat," řekla mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

"Přízemí je firemní, ale nepracuje se tam s nebezpečnými látkami. Nad přízemím jsou byty. V nich jsme ale koncentraci nenaměřili, takže je to asi v pořádku," řekl Mikoška.