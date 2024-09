Severovýchod Brna se připravuje na očekávaný vzestup Svitavy, kterou nad městem nebrzdí žádná přehrada. K řece přicházejí zvědavci, ale i dobrovolníci, kteří pomáhají s pytlováním písku a stavbou provizorních hrází. Kulminaci lze podle aktuálních dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu očekávat v neděli navečer.

Svitava do Brna vtéká v Obřanech. Kolem 16:00 tam chybělo jen pár desítek centimetrů, než se voda rozleje na vozovku na Mlýnském nábřeží. Lidé, kteří tam mají garáže, provizorně naskládali do vjezdů pytle s pískem.

Na Makovského lávce i Obřanském mostě postávají lidé v pláštěnkách a sledují, jak voda nese z lesů nad Brnem mohutné větve a jak pomalu zaplavuje parčík u Břehové ulice. Pod klenbou železničního mostu městská část během dneška vybudovala pytlovací stanoviště. Pytle s pískem pak využili lidé, kteří bydlí u vody.

Provizorní hráz vyrostla níže po toku Svitavy v Husovicích při Gargulákově ulici. Vedení městské části Brno-sever zatím neočekává, že by se tam Svitava vylila z břehů, vyloučit to však nelze. "Pršet má intenzivně až do pondělí, a pokud by na jejím toku došlo k většímu spadu srážek, situace by se rychle změnila a může dojít i k těm pesimistickým scénářům," napsal odpoledne na facebooku starosta městské části Brno-sever Martin Maleček (Hnutí SOL).

V Husovicích je blízko řeky například trolejbusová vozovna. Mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková uvedla, že zatím není důvod k obavě ze zatopení. "Není tudíž nutné trolejbusy odvážet jinam. Pokud se situace změní, samozřejmě bychom na ni reagovali," doplnila Tomaštíková.

Dobrovolníci a hasiči se pustili do stavby hráze také na Svitavském nábřeží směrem k Zábrdovicím. Dnes v podvečer tam několik desítek lidí pod širým nebem plnilo pytle a rozváželi je podél řeky.

V Zábrdovicích našly pytle s pískem využití v areálu Vojenské nemocnice, kolem Zbrojovky i v dalších objektech. "Desítky dobrovolníků pomáhají pytlovat, ženisté staví bariéry," uvedl na síti X starosta Židenic Petr Kunc (Hlas pro Židenice). Vojenská nemocnice zatím zůstává v provozu, přesunula však přístroje a vybavení do vyšších podlaží a zakázala návštěvy.

Pytle s pískem jsou vyskládané také v portálu zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Navzdory dešti a povodňové hrozbě se tam dnes konala svatba.