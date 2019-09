Silné bouřky řádily po Česku, v Praze narušily operní představení

Pořadatelé v neděli kvůli silné bouřce museli předčasně ukončit představení opery Don Giovanni, kterou sólisté, orchestr, sbor a balet Národního divadla hrál pod širým nebem v pražské Divoké Šárce. Do přírodního divadla dorazily tisíce lidí. Bylo to poprvé za patnáctiletou historii těchto lesních představení, kdy operu nebylo možné kvůli nepřízni počasí dokončit.

Umělci stihli odehrát celé první jednání slavného díla Wolfganga Amadea Mozarta, i když představení bylo předtím kvůli prudkému dešti už jednou přerušeno. Když ale přišla silná bouřka, rozhodli se organizátoři akci po necelé hodině a půl ukončit. Meteorologové upozorňovali na to, že tropické teploty dnes vystřídají bouřky.

Příští rok by se měl Don Giovanni v Šárce zopakovat. "Berme to jako generálku," řekla jedna z organizátorek Jana Divišová. "Zpěváci zpočátku zpívali, i když padaly provazy deště. Všichni jsou úplně 'durch'," dodala.

V titulní roli představení v Šárce, kam byl vstup tradičně zdarma, se představil barytonista pražského Národního divadla Martin Bárta. Pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého zpěváky doprovázel orchestr a sbor opery Národního divadla.

Příležitost zažít představení v přírodním prostřední Divoké Šárky a v podání předních operních pěvců měli letos návštěvníci popatnácté. Poprvé od roku 2005 ale byla v programu jiná než česká opera. Předchozí ročníky nabídly řadu děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, například Rusalku, Jakobína, Čerta a Káču nebo Dvě vdovy.

Mozartovo dílo Don Giovanni z roku 1787 je nicméně úzce spojeno s Čechy a Prahou. Geniální rakouský skladatel operu napsal na objednávku pro pražskou hudební společnost a sám se účastnil zkoušek v tehdejším Nosticově, nyní Stavovském divadle. V opeře oslavil například českého skladatele Jana Křtitele Kuchaře, který s ním spolupracoval i jako korepetitor při zkouškách. Po premiéře se Mozart stal miláčkem Pražanů.

Provoz přírodního divadla v Šárce zahájila 16. května 1913 inscenace Prodané nevěsty. Do roku 1922 pak uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10.000 sedících diváků, míst k stání bylo 8000. Přírodní pražská scéna tehdy disponovala podzemním skladištěm kulis včetně šaten a prostorem pro orchestr. V polovině 20. letech minulého století z ekonomických důvodů divadlo zaniklo. Od jeho obnovené tradice v roce 2005 zhlédlo představení v Šárce dohromady přes 160 000 diváků.

Bouřky řádily i jinde

Středočeským hasičům dnes přibylo výjezdů kvůli bouřce. Nejčastěji zasahovali na Příbramsku, Benešovsku a Rakovnicku. Do 18:00 zaznamenali 33 událostí, jenom za poslední hodinu jim přibylo 17 zásahů, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Fliegerová.

Hasiči nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům nebo zaplaveným sklepům. Na Komenského náměstí v Rakovníku například přívalový déšť ucpal kanály, na silnici bylo podle mluvčí až půl metru vody. "Zůstala tam uvíznutá dvě osobní auta, hasiči lidem pomohli dostat ta auta ven," uvedla Fliegerová. Na Rakovnicku odstraňovali bahno a kameny také z železniční trati.

V Meznu na Benešovsku přetekl rybník a voda s bahnem zaplavila silnici a sklepy okolních domů. Hráz rybníka ale nápor vody vydržela. Hasiči tam pomáhali odstranit bahno z komunikace a zasahovali u zatopených sklepů.

Hřmělo i na Šumpersku

Přes Šumpersko se v neděli odpoledne přehnala silná bouřka. Nejvíce zřejmě zasáhla obec Jedlí, kde se voda dostala do domů a strhla také automobily. Voda zaplavila rovněž tamní továrnu, firma vodu odčerpává vlastními silami, řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Bouře podle něj postihla také Štíty, Šumperk a Rudu nad Moravou. Hasiči v oblasti evidují asi desítku výjezdů, čerpají vodu, likvidují také popadané stromy. V okolí Jedlí a Štítů jsou na komunikacích po bouřkách naplaveniny.

Silné bouřky s přívalovými srážkami by se podle předpovědi meteorologů měly v Olomouckém kraji ojediněle objevit i v noci na pondělí. V kraji by mělo místy pršet i v pondělí, odpoledne a večer by měly srážky ustávat.