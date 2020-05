Šimůnková prosazuje možnost návratu do školy i pro děti s postižením

Možnost jít do školy by od 25. května měly mít podle zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové i děti s postižením. Obrátila se proto na ministra školství Roberta Plagu (za ANO). Kancelář veřejného ochránce práv to ve středu uvedla na svém webu. Ministerstvo školství v metodice vymezilo, že dětí s postižením se volba, zda poslat dítě do školy, netýká. Šimůnková dopisem žádá, aby ministr umožnil postiženým dětem přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jaké mají ostatní.

Šimůnková uvedla, že pro řadu rodičů dětí s postižením je velmi náročné 24 hodin denně obstarávat péči, kterou dítě potřebuje. Na samotné vzdělávání pak často nezbývá čas.

"Nehledě na to, že tito rodiče také musí mnohdy pracovat. Průvodním jevem řady postižení také je, že si děti znalosti a schopnosti osvojují pomaleji. U některých dlouho trvá, než si zvyknou na školní režim a začnou spolupracovat s učiteli. I z těchto důvodů považuji za velice důležité, aby měly možnost vrátit se do škol stejně jako ostatní děti," uvedla zástupkyně ombudsmana.

Šimůnková dále napsala, že rozumí tomu, že kroky ministerstva školství byly nejspíš vedeny dobrým úmyslem. "Ale není možné přistoupit na to, že bude s dětmi s postižením zacházeno rozdílným způsobem, přičemž toto rozdílné zacházení není možné věcně obhájit. Nelze přece předpokládat, že zdravotní postižení automaticky zakládá horší zdravotní stav, který je v souvislosti s nemocí covid-19 rizikový," uvedla zástupkyně ombudsmana.

Pokud metodika toto plošně předpokládá, pak je podle ní se skupinou dětí s vymezenými typy zdravotního postižení jednáno bez přiměřeného důvodu odlišně. Podle zástupkyně ombudsmana je to ale v rozporu jak se školským zákonem, tak s Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Dopis ministrům

Šimůnková uvedla, že ani vláda ve svých dosavadních opatřeních, ani ministerstvo zdravotnictví nedělají v plánu rozvolňování rozdíly mezi dětmi s postižením a těmi ostatními. Ministr školství podle ní nemůže v pouhé metodice rozhodnout o tom, že děti s postižením se tento školní rok do lavic nevrátí. Uvedla, že nebyl vládou zmocněn k tomu, aby rozhodl, pro které děti zůstanou třídy zavřené, a tím omezil jejich právo na vzdělání.

Šimůnková dopis zaslala ministru školství, následně se stejným způsobem obrátila i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Od pondělí 11. května začala nepovinná výuka pro žáky 9. tříd, děti z prvního stupně by se měly vrátit do škol 25. května, ovšem jen ve skupinách po 15 žácích. I v tomto případě bude účast žáků dobrovolná. Školy byly kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřené od poloviny března.