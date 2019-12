Škola kvůli žloutence zavedla protiepidemická opatření

Dva případy žloutenky se objevily za poslední dva týdny na jedné liberecké škole v centru města. Hygiena kvůli nim nařídila pro chlapce ze všech tříd a dívky z devátých tříd protiepidemická opatření, vyplývá z údajů od hygieniků a z webu školy. Jde zhruba o 250 žáků.

Ředitelka školy Blanka Lukeš Reindlová v pátek řekla, že museli přerušit výuku plavání v bazénu a praktickou výuku vaření. Jinak se omezení týkají převážně mimoškolních aktivit. "Spíš než nás to omezí hodně děti, především sportovce, kteří by měli dva měsíce vynechat tréninky," uvedla ředitelka školy. Opatření nařízená hygienou spočívají ve zvýšeném lékařském dohledu a omezení některých aktivit. Prakticky to pro děti znamená tři návštěvy lékaře ve stanovených termínech, při nichž se provádí odběr krve a klinické vyšetření. "K zakázaným aktivitám patří mimo jiné návštěvy veřejných lázní, bazénů, ubytování v zařízeních, kde jsou sdílená hygienická zařízení, mimoškolní sportovní aktivity, kulturní aktivity a kroužky," uvedla v tiskové zprávě mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

Opatření se netýkají dětí, jež byly v minulosti očkované a těch, u kterých byla vyšetřením krve prokázána imunita vůči žloutence typu A. "Dodržením nastavených opatření se zabrání šíření onemocnění, což znamená, že nedojde k prodloužení protiepidemických opatření, která jsou stanovena na období nejdelší inkubační doby, to je padesát dní," uvedla krajská ředitelka odboru protiepidemického Jana Prattingerová.

Žloutenka typu A, označovaná také jako nemoc špinavých rukou, se přenáší především kontaktem. Lidé se ale mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Jde o onemocnění jater. Za loňský rok v Libereckém kraji žloutenkou onemocněli jen dva lidé. Letos liberečtí hygienici od začátku roku evidují 128 případů. Z toho devět nemocných má sice trvalé bydliště mimo kraj, ale vazbu na ohnisko podzimní nákazy v Turnově. Hygienici se domnívají, že původní zdroj infekce už v kraji asi nepůsobí, a tudíž by měla epidemie ustupovat.

Ředitelka liberecké školy uvedla, že preventivní opatření provedli už v době, kdy se u nich na škole žádný případ nebyl. "Děti jsme poučili, jak si mýt ruce. Dělali jsme i hygienická opatření směrem k toaletám, které se myjí několikrát denně. To zůstalo a přidali jsme k tomu i prostředky, které jsou určené k zabránění šíření tohoto viru," zdůraznila Reindlová.