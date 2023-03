Školské odbory žádají 130 procent průměrné mzdy pro pedagogy, zvažují protesty

Školské odbory dál žádají, aby se příští rok platy ve školách dostaly na slibovaných 130 procent průměrné hrubé mzdy. Obávají se, že vláda kvůli stavu rozpočtu dá přednost úsporám. Varují před odlivem mladších pracovníků ze školství. Na tiskové konferenci to v úterý řekl předák školského odborového svazu František Dobšík. Sněmovna projednává novelu zákona o pedagogických pracovnících. Podle návrhu koaličních poslanců by 130 procent průměrného výdělku měl zákon zaručit jen učitelům. Odboráři to požadují i pro ostatní pedagogické pracovníky, tedy pro vychovatele, asistenty či školní psychology. Vedení školských odborů bude v pátek jednat o dalším postupu. Zvažuje stávkovou pohotovost.

"Zákon o pedagogických pracovnících a jeho novela mohl být hezký příběh s hezkým koncem pro segment regionálního školství. Nabral ale jiné obrátky... Vzbuzuje to obavy, že úspory v rozpočtu dostaly přednost před deklarovanou prioritou vzdělávání," uvedl Dobšík.

Vláda v programovém prohlášení původně uvedla, že zaručuje udržet platy pedagogických pracovníků na 130 procentech celostátního průměru. V aktualizované verzi dokumentu už zmiňuje místo pedagogických pracovníků jen učitele. Podle Dobšíka poslanecký návrh, který navazuje na průměrný výdělek jen učitelské platy, zaměstnance ve školách rozděluje na učitele a ostatní. Odborář míní, že původní nastavení se týkalo všech.

Podle odborářů se výdělky ve školství od roku 2017 zvedly o 50 procent. Platové tabulky vyšší odměnu zaručují starším zaměstnancům s delší praxí. Odboráři varují, že pokud by trend růstu platů nepokračoval, hrozí odliv mladších pracovníků ze škol. "Ti, kteří jsou uprostřed tabulky, průměru rozhodně nedosahují. Dosahují řádově o několik tisíc méně. To, že vláda deklarovala, že chce pokračovat v podpoře zatraktivnění učitelského povolání, selhává," řekl předák.

Vedení školských odborů bude v pátek jednat o dalším postupu. Zvažuje i stávkovou pohotovost. Pokud se na ní podle místopředsedkyně svazu Markéty Seidlové shodne, osloví předáci pracovníky škol, aby zakládali stávkové výbory. Vedle požadavku na 130 procent hrubé mzdy pro učitele i ostatní pedagogické pracovníky je také navýšení výdělků nepedagogům a stanovení rozdělení přidávaných peněz do tarifů a odměn.