Hnilička: Sport by měl dostávat stejné peníze jako kultura

Místo sedmi miliard by do sportu měl jít ročně ze státního rozpočtu zhruba dvojnásobek, myslí si Milan Hnilička, poslanec ANO a vládní zmocněnec pro sport, který míří do funkce předsedy nové Národní sportovní agentury. "Více než čtvrtina dětí se z tělesné výchovy omlouvá. Důvod je jednoduchý: ty hodiny je nebaví. Musíme hledat způsob, jak tělocvik udělat zábavnější," říká.

Zákon o Národní sportovní agentuře, která převezme část agendy ministerstva školství, prošel ve Sněmovně prvním čtením a má velkou šanci na přijetí. Proč Česko takovou instituci potřebuje?

Dnes víme, že sport se vyplatí podporovat. Děti připravuje do života, formuje je i charakterově. Je součástí zdravého životního stylu a ve výsledku šetří státní peníze na zdravotnictví. Existuje tedy řada důvodů, proč měl sport mít už dávno vlastní ministerstvo, stejně jako ho má třeba kultura. To je ale v současnosti neprůchozí, a proto je dobrým prvním krokem alespoň vznik agentury coby centrálního orgánu.

Sport má vlastní oddělení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Má dokonce i vlastního náměstka ministra. To nestačí?

V žádném případě ne. Realita je taková, že český sport je v současnosti řízen Odborem 5 na ministerstvu školství, kde ho má na starosti asi dvacítka úředníků. Ti řeší nejen rozdělování peněz, ale i metodický rozvoj a další podporu sportu. Pro představu objemu té práce: jen v rámci jednoho z dotačních neinvestičních programů Můj klub na rok 2018 dorazilo přes 4500 žádostí o finanční podporu. To vše musejí úředníci načíst a vyhodnotit. A to je pouze malý zlomek toho, co musejí zvládnout.

Nebylo by tedy řešením třeba jen posílení úřednického aparátu daného odboru?

Ministerstvo školství je tak zásadní instituce, že se musí věnovat čistě jen svým problémům v rámci vzdělávání. V gesci má regionální školství, střední školy a vysoké školy. Oddělení sportu od ministerstva školství resortu uvolní kapacity. V důsledku to pomůže jak vzdělávání, tak sportu.

Zmínil jste, že dnešní děti nesportují kvůli řadě jiných možností trávení volného času. Data nám ale ukazují, že tělocvik není zvlášť populární ani v rámci povinného vyučování. Proč?

Máte pravdu. Více než čtvrtina dětí se z tělesné výchovy omlouvá. Důvod je jednoduchý: ty hodiny je nebaví. Musíme hledat způsob, jak tělocvik udělat zábavnější. A klíčové je také působení na rodiče. Právě rodiče jsou totiž zodpovědní za omlouvání svých dětí z tělocviku. Musíme jasně říkat, že tělocvik tu není jen kvůli tomu, abychom vychovávali šampiony, takových je opravdu jen několik talentovaných, ale že sportování je důležité pro další život ve zdraví. Už z toho, co si tu říkáme, je zřejmé, že pokud agentura nakonec vznikne, má před sebou spoustu práce.

