Konec genderových studií v Brně? Studenti požadují hlavu děkana

Masarykova univerzita v Brně končí s bakalářským oborem genderová studia. Prý o něj není zájem a nevyplatí se. Učitelé a studenti se ale bouří. Někteří dokonce požadují odvolání děkana fakulty.

Podle odbornic na gender studies význam tohoto vědního oboru posiluje. Nejen v souvislosti s diskusí o sexuálním násilí na ženách a kampani #MeeToo, ale také kvůli stále sílícím hlasům populistů v politice. Na brněnské Masarykově univerzitě se však překvapivě rozhodli bakalářský obor genderová studia uzavřít.

"O této skutečnosti jsme se dozvěděli ze zápisu schůze vedení fakulty. Nikdo nám o tom neřekl, byli jsme postaveni pod hotovou věc. V akademickém roce 2018/2019 budou přijati poslední studenti. S tímto rozhodnutím se smiřuje těžko," říká za pedagogy docentka Iva Šmídová.

Vedení fakulty argumentuje, že se do studia hlásilo málo posluchačů, ekonomicky byl proto dále neudržitelný. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se navíc od roku 2019 studijní obory přetransformují na studijní programy, které mají být méně specializované a více obecné. "Genderová studia by následně jako samostatný studijní program mohla fungovat vzhledem k velmi nízkému a stále klesajícímu počtu studujících jen velmi problematicky," zdůvodňuje mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Studium genderu nadále bude možné pouze jako specializace v programu sociologie. V současnosti do ročníku nastupují méně než dvě desítky posluchačů ročně.

Děkan monarcha

S tímto zdůvodněním ale učitelé genderových studií nesouhlasí. "Rozhodnutí nám bylo jen oznámeno, debatu s námi nikdo z vedení vůbec neotevřel. Ekonomické zdůvodnění možná má svůj reálný základ, ale musíme přece zohlednit i společenskou potřebnost tohoto zaměření. Současné dění nám dává jasně najevo, že odborníci na gender jsou potřeba a načasování tak snad nemohlo být horší," říká docentka Šmídová.

Děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák sklízí kritiku i od studentů. Ti už chystají protesty, šéf fakulty se údajně chová jako monarcha.

"Jako papaláš rozhoduje o tom, co podle něho společnost potřebuje, a co ne. Vyděsil studentky, s učiteli se nebaví, na naše nesouhlasné e-maily nereaguje. Myslím, že by se měl vážně zamyslet nad tím, zda nesložit funkci," vyjádřila se v e-mailu redakci TÝDNE studentka Jana (nejde o její pravé jméno, to si studentka nepřeje zveřejnit kvůli obavám o budoucnost vlastního studia). Po e-mailových a veřejných výzvách chystají posluchačky veřejná shromáždění. "Rektor je muž, děkan je muž, vedoucí katedry je taky muž. Asi je potřeba jim vysvětlit, jaký význam genderová studia mají," dodává studentka. Následovat prý mohou i různé formy studentských nepokojů.

"Zájem studentů o jejich budoucnost a budoucnost jejich oboru oceňuji, je to pro nás důležitá zpětná vazba v tom, že děláme smysluplnou práci," říká za učitele Šmídová.

Expertka: Je to chyba

To, že Masarykova univerzita ve svém rozhodnutí pochybila, se domnívají i experti z Prahy. "Je to velká škoda. Genderová studia má smysl vyučovat samostatně, protože například v rámci výuky většího celku, jako sociologie či humanitních studií, už postrádají své specifikum," soudí Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Praxe prý ukazuje, že absolventi genderových studií nacházejí uplatnění, rozhodně nekončí jako nezaměstnaní. "Navíc řešíme čím dál více témat - například věkovou či příjmovou diskriminaci. Obor bych nezavírala už kvůli tomu, že kritické uvažování o společnosti je čím dál více potřeba," vysvětluje expertka.

Z pohledu vzdělávací instituce jde už ale o hotovou věc. "K přeměně dojde na podzim 2019, přesnou metodiku převádění do nových studijních programů připravuje univerzita, informovat o ní budeme na jaře 2018," uvedla mluvčí Fojtová s tím, že současní posluchači budou moci dostudovat za podmínek, za jakých byli přijati.