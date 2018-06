Školky nebudou muset přijímat dvouleté děti, rozhodli poslanci

Poslanci v pátek zrušili povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, jejichž rodiče o to projeví zájem. Kromě toho sněmovna rozhodla také o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Reforma tak začne naplno platit až od ledna 2020.

Povinnost školek přijímat i dvouleté děti byl v minulosti přijat na základě návrhu bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Školky měly mít připravené speciální třídy od roku 2020, poslanci dnes ale tuto povinnost zrušili. Usiloval o to mimo jiné i současný ministr školství Robert Plaga (ANO).

"Zákon ukládal zřizovatelům, aby vytvořili kapacity mateřských škol až do výše sta procent. V dnešní době již 45 tisíc dětí mladších tří let předškolní zařízení navštěvuje, ale je to dáno kapacitou těch zařízení a zralostí dítěte. Mám za to, že plošný pokyn, aby byly vytvořeny bez ohledu na zájem ve všech regionech a ve všech spádových oblastech kapacity do výše sta procent, je příliš drahý a skutečně by se minul účinkem," podotkl ministr po hlasování poslanců. Povinnost školek přijímat dvouleté děti by si podle Plagy vyžádala investice do rozšíření kapacity mateřských škol ve výši 283 tisíc korun na dítě, což by při 40 tisících dětech znamenalo přes jedenáct miliard korun. Těmi ale resort nedisponuje. Ministerstvo například letos dokázalo pro tento účel uvolnit podobně jako loni pouze 300 milionů korun.

Proti umisťování dvouletých dětí do školek se v minulosti vyjádřili i někteří odborníci, zejména dětští psychologové. Zákon ještě musí potvrdit Senát a prezident Miloš Zeman.

Reforma se odkládá

Následně poslanci rozhodli i o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Podle reformy mají školy dostávat peníze nikoli podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém financování by měl být spravedlivější a zohlednit rozdíly ve velikosti a oborové struktuře škol v krajích. "Ředitelé škol by velmi uvítali, kdyby měli možnost si před plnou změnou systému tu reformu takzvaně osahat a vyzkoušet," zdůvodnil požadavek odkladu Plaga.

Už od září 2019 dostanou školy peníze navíc na dělení vyučovacích hodin, od ledna 2020 pak bude reforma spuštěna naplno.

Školka i nadále povinná

Další změny ve školství neprošly. Občanským demokratům se nepodařilo zrušit povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Piráti neprosadili to, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky. Tři hlasy pak chyběly k přijetí návrhu poslance KDU-ČSL Jana Čižinského, aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol.