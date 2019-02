Současný způsob přijímání dětí na SŠ by se měl změnit, míní Plaga

Současný způsob výběru dětí pro studium na středních školách by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měl změnit. Rozhodovat o budoucnosti dětí na základě testů v jednotných přijímacích zkouškách nemá smysl, řekl na mezinárodní konferenci Digitální Česko 2019. Podle Plagy by o dalším vzdělávání dítěte měly rozhodovat spíše jeho dovednosti a obecní studijní předpoklady. Chtěl by také, aby tolik dětí neodcházelo ze základních škol na víceletá gymnázia.

"Opravdu si myslím, že nemá smysl rozhodovat o budoucnosti dětí na základě jednoho nebo dvou testů z češtiny a z matematiky," uvedl Plaga. Podle něj by se měl především využít maximální potenciál každého žáka. "Správná cesta, kterou já bych se rád vydal, pokud k tomu budu mít příležitost a pokud k tomu bude politická vůle, tak je nasměrovat dráhy dětí na správné cesty během druhého stupně studia na základě gramotností, nikoli testu z matematiky, a obecných studijních předpokladů," řekl.

Všichni uchazeči o studium maturitních oborů s výjimkou uměleckých musí od jara 2017 skládat jednotné přijímací zkoušky. Mohou si podat přihlášky na dvě školy, na obou se jim pak započítává lepší výsledek ze dvou termínů zkoušek, které skládají z matematiky a češtiny. Výsledek z jednotných zkoušek musí na většině středních škol tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení při přijímání nových žáků. Na sportovních gymnáziích je to 40 procent. O přijetí rozhoduje ředitel školy.

Udržet děti ve škole co nejdéle

Ministr znovu odmítl zavedení takzvaného cut-off score, tedy společné hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů, které žádá Asociace krajů ČR. Podle hejtmanů by toto opatření pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva by ale naopak těžce dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

Plaga také řekl, že by chtěl, aby tolik dětí z páté třídy neodcházelo na víceletá gymnázia. "Vezměte si, že my jsme se vrátili k osmiletým gymnáziím a rozřazujeme děti po páté třídě. Trend všude jinde je co nejdéle je udržet ve vzdělávací soustavě a neselektovat, zvlášť ještě na základě kritérií, jako je třeba bohatství," vysvětlil.

K jednotným přijímacím zkouškám se loni přihlásilo 87 261 žáků. Největší zájem byl tradičně o osmiletá gymnázia, kam směřovalo 21,6 procenta uchazečů. Zhruba šest procent se hlásilo na šestiletá gymnázia a necelá pětina na čtyřletá gymnázia. Kolem poloviny dětí dělalo přijímací zkoušky na střední odborné školy. Zbylých asi 16 procent skládalo testy na učilištích a nástavbách.