Učitelé by si mohli polepšit o zhruba 3500 korun, tvrdí odbory

Průměrné platy učitelů by letos měly vzrůst o více než deset procent oproti loňsku, kantoři by si tak na konci roku mohli polepšit o zhruba 3500 korun. V rozhovoru to řekl předseda školských odborů František Dobšík. Růst platů zůstává podle něj nejdůležitějším požadavkem školských odborů a měl by přispět ke zlepšení podmínek práce pedagogů. Doufá, že školství bude prioritou i pro novou vládu, kterou se chystá sestavit premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Hrubý plat učitelů v loňském roce vzrostl na 31 632 korun. Proti roku 2016 se podle statistik ministerstva školství zvýšil o 7,3 procenta, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Za posledních pět let stoupla kantorům hrubá částka na výplatních páskách o 19 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o sedm procent na 29 504 korun hrubého měsíčně.

Pokračování tohoto trendu by podle Dobšíka mohlo nalákat do škol více absolventů pedagogických fakult, kteří se často uplatňují i v jiných povoláních. Společně s ministerstvem proto odbory chtějí usilovat o navýšení rozpočtu na platy učitelů o zhruba 17 miliard korun v příštím roce, o 14,5 miliardy v dalším roce a více než čtyři miliardy v roce 2021.

Cílem je, aby se průměrné platy pedagogů po roce 2020 přiblížily k 50 tisícům korun. Rozpočet na platy nepedagogů by se v následujících třech letech měl každoročně zvednout o 1,3 miliardy korun, řekl Dobšík.

Víc peněz pro speciální školy

Podle odboráře má mnoho ředitelů škol obavy z toho, že bude učitelů ubývat. Již nyní mají často potíže sehnat pedagogy na některé předměty, jako je fyzika, matematika, chemie či informatika. Odrazují je nejen platy, ale celkové podmínky ve školách, myslí si Dobšík. "Leckde nosí a kopírují papíry pro děti ze svého," konstatoval. Stát by podle něj měl finančně zajišťovat i tyto věci.

Dobšík doufá, že resort nebude muset odložit reformu financování regionálního školství o rok, jak to navrhl ministr v demisi Robert Plaga (ANO) pro případ, že by se na ni nepodařilo získat potřebných deset miliard korun. Pokud by se to stalo, trval by Dobšík na tom, aby se s penězi na reformu počítalo ve střednědobých výhledech rozpočtu.

"Platy jsou pro nás velmi důležité, ale ta reforma svým způsobem taky, protože nastavuje lepší podmínky pro školy," vysvětlil. Měla by podle něj například zaplatit část dne, kdy jsou ve školce dvě učitelky zároveň. Stát by to přišlo na zhruba dvě miliardy korun, vyčíslil. Nyní to údajně školky platí z netarifní složky platu, tedy z peněz určených na odměny.

Kromě platů učitelů a financování škol by odbory s budoucí vládou chtěly řešit i další problémy, které podle nich trápí české školství a na něž by byly potřeba další miliardy korun. Pokud se bude dobře vyvíjet ekonomika, chtěly by například usilovat o modifikaci kariérního řádu učitelů, který loni odmítl parlament. V systému podle Dobšíka nyní chybí podpora začínajících učitelů zkušenějšími kolegy, jak fungovala před rokem 1989. Více peněz by měly dostat speciální školy a snížit by se měla administrativní zátěž, kterou jen zhoršují časté změny zákonů, dodal.