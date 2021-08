Školy, které budou chtít testovat PCR testy, to musí oznámit do 18. srpna

Školy, které budou chtít v září otestovat svoje žáky pomocí PCR testů, to budou muset nahlásit do 18. srpna. Vyplývá to z informací, které ve středu ve věstníku uveřejnilo ministerstvo školství. Školy budou moci stejně jako před prázdninami na jeden test získat příspěvek 200 korun, peníze půjdou z Fondu solidarity EU. Vláda již dříve schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodne nahradit je přesnějšími PCR testy, bude si testování muset zajistit sama.

Ministerstvo školství ve věstníku uvádí, že příspěvky z Fondu solidarity budou určeny pro školy, které od středy do 18. srpna do 12:00 oznámí, že budou na začátku září používat pro testování žáků PCR testy. Nahlásit to musejí přes web ministerstva na sběr dat. O příspěvek mohou žádat i školy zřizované církvemi či náboženskými společnostmi.

Ministerstvo popisuje také další podmínky, které musejí školy pro získání příspěvku splnit. Školy musejí vést řádně účetnictví a prostředky na testy mít v účetnictví odděleně jako prostředky poskytnuté z evropských fondů. Testy provedené od 1. do 10. září pak musejí nejpozději 14. září do 9:00 vykázat ve webové aplikaci Covid Forms App. Příspěvky jim pak budou vyplaceny po 15. září.

Vláda na testování žáků vyčlenila prostředky do výše 237 milionů korun, z toho 210 milionů na antigenní a 27 milionů na PCR testy. Výdaje škol na testování budou nejprve hrazeny z rozpočtu ministerstva školství, následně bude možné požádat o proplacení z Fondu solidarity.

Testování ve školách může být v případě nepříznivé epidemiologické situace prodlouženo.