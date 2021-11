Školy v Jablonci budou v pondělí používat antigenní testy, na PCR není dotace

Školy v Jablonci nad Nisou budou stejně jako ve zbytku země v pondělí testovat žáky antigenními testy. Jablonecká radnice dala už v květnu a pak znovu na začátku nového školního roku přednost PCR testování ze slin, které je průkaznější. Tehdy vláda přispívala 200 korunami na každý test, to ale teď není, a tak se i v Jablonci bude testovat antigenními testy, řekl v pátek náměstek primátora David Mánek (ANO).

Neočkované žáky budou na základních a středních školách testovat v pondělí 22. listopadu a znovu o týden později. Už v úterý rozvezli hasiči v Libereckém kraji zhruba 54 tisíc antigenních testů do deseti obcí s rozšířenou působností, kde se postarali o jejich další distribuci do škol. Do základních škol v Libereckém kraji chodí téměř 41 600 dětí a dalších bezmála 15 800 je středoškoláků, část studentů je ale očkovaná.

"Podle našich informací se ministr školství Robert Plaga (za ANO) snaží jednat o tom, že by PCR testy byly znovu propláceny. Je otázka, jak rychle vláda přijme v tomto ohledu určitá opatření, a pak jsme samozřejmě připraveni dál ve školách PCR testy mít. V tuhle chvíli ale neexistuje forma proplácení, tak nejsme schopni testy realizovat," doplnil Mánek. Jablonec měl smlouvu se soukromou ostravskou společností Spadia LAB. "Zadarmo nám to ale neudělá," dodal náměstek.

Jablonec je zřizovatelem devíti základních škol, kam chodí zhruba 3500 dětí a zaměstnávají kolem 500 učitelů. Situace na školách se podle Mánka zhoršuje, aktuálně je podle něj koronavirem zasaženo 18 tříd, což je dvakrát víc než před týdnem. Testování se bude podle něj týkat většiny studentů, očkování má jen menší část starších dětí. Proočkovanost mezi pedagogy je podle něj vyšší, pohybuje se kolem 70 až 80 procent.

V rámci Libereckého kraje je na tom Jablonecko nejlépe, za poslední týden tam v přepočtu na 100 tisíc obyvatel přibylo 459 nových případů koronaviru. Jablonecká nemocnice už přesto musela omezit plánované operace, podle informací z pátečního rána se tam starají o 33 nemocných s covidem, z toho šest je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče a ARO. V pondělí by podle Petra Šabaky z libereckého chemického vojska mělo do jablonecké nemocnice nastoupit na výpomoc osm vojáků.