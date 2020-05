Školy v Praze se první den otevření s problémy nesetkaly

V Praze obnovily v omezeném režimu provoz jen některé základní školy. Do dobrovolné prezenční výuky se přihlásilo asi 65 procent žáků posledního ročníku základních škol. Jiné základní školy v Praze plánují výuku zahájit jiný den v tomto týdnu. Prezenčně se bude v některých školách vyučovat denně, v jiných třeba jednou týdně. Na dotaz ČTK to uvedli ředitelé škol a městské části, které je zřizují. V metropoli se také otevřely první mateřské školy.

Školy mohly obnovit činnost v omezeném režimu od pondělka na základě rozhodnutí vlády o uvolnění opatření proti novému koronaviru. Docházka je dobrovolná pro společné skupiny nanejvýš 15 žáků. V základních školách se jí mohou účastnit žáci devátých tříd. U školek je rozhodnutí na radnicích, většina plánuje otevřít až 25. května spolu s prvními stupni základní škol.

"Dvě skupiny žáků přišly každá jiným vchodem. Mají dezinfikované šatny, třídy. Žáci mají dvě hodiny češtiny, pak 15 minut přestávku a poté dvě hodiny matematiky. A tak to budou mít každý den od pondělí do čtvrtka," uvedla ředitelka základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu v Praze 11 Alena Červená. Z celkem 51 žáků devátého ročníku se do výuky zapojilo 30 dětí. Podle Červené jsou někteří žáci už na vybrané učební obory přijatí, takže přípravu na přijímací zkoušky absolvovat nechtějí. Děti budou učit čtyři učitelé, kteří je tyto předměty obvykle učí. Tři češtináři se budou střídat, zajišťují ještě on-line výuku pro ostatní ročníky, dodala Červená.

Do základní školy Na Beránku v Praze 12 přišlo 40 žáků, tedy 63 procent z celkového počtu deváťáků, uvedl zástupce ředitele školy Adam Honskus. Výuku českého jazyka a matematiky zde zajišťuje devět pedagogů. Většina je jich starší 50 let, několik pedagogů s rizikovými faktory se podle zástupce ředitele výuky neúčastní. "Učitelé mají k dispozici obličejové štíty, vlastní roušky, náhradní roušky a dezinfekci na ruce, kterou aplikují i žákům v pravidelných intervalech během výuky," uvedl Honskus. Dodal, že třídy budou po výuce vydezinfikováné ozonem.

Výuka začíná i později

Jinde začne výuka později, například ve Fakultní základní škole Mezi Školami v Praze 13 v úterý. Přípravě na přijímací zkoušky na střední školy se tu budou žáci věnovat dvakrát týdně. Výuka bude trvat dvě hodiny a skončí v deset hodin dopoledne. Výuka na dálku ostatních předmětů bude zachovaná i nadále. Matematiku a český jazyk budou místní deváťáky učit tři pedagogové středního věku. Nad rámec pokynů z ministerstva školství je podle ředitele Vodsloně vybavili rouškami a ochrannými štíty.

S dodržováním bezpečnostních pokynů a organizace výuky žáků posledních ročníků podle ředitelky základní školy Zárubova v Praze 12 Dagmar Bolfové není problém. Očekává je však s nástupem mladších školáků. Podobné uvedli i ředitel základní školy Břečťanová v Praze 10 Miroslav Buchar a zástupce ředitele základní školy Na Beránku v Praze 12 Adam Honskus. "Žáci se dle informací od vyučujících chovali ukázněně a dbali pokynů. Nicméně si jsme vědomi, že situace při otevření 1. stupně od 25. května bude výrazně náročnější," uvedl Honskus.

Zástupci městských částí uvedli, že většina žáků devátých tříd se k výuce dostavila. Například podle mluvčí Prahy 9 Majky Kurkové jich přišly čtyři pětiny, v Praze 2 to pak byly podle mluvčí Andrey Zoulové mezi 50 a 65 procenty. "Během dopoledne společně s pedagogy probrali, čeho se přijímací zkoušky budou týkat, aby tomu mohli přizpůsobit program v následujících dnech. V naprosté většině případů se shodli, že je potřeba procvičit matematiku, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled," uvedla Zoulová.

V Praze se otevřely i některé školky, které nepodléhají vládním omezením a městské části jako jejich provozovatelé mohou o zahájení provozu rozhodnou samy. Otevření se podle informací magistrátu týkalo školek v Praze 21, Klánovicích, Lysolajích, Satalicích, Suchdole a části zařízení v Praze 12. V posledně zmíněné městské části se podle mluvčí Olgy Novotné otevřelo prvních pět ze 17 školek a rodiče do nich poslali 166 dětí. "Vše probíhalo bez problémů," uvedla. Podle starosty Lysolají a náměstka primátora Petra Hlubučka bylo vše v pořádku i v lysolajské školce, kam dnes dorazilo 26 z 56 dětí.