Skoro tři tisíce mostů na silnicích nižších tříd je ve špatném stavu

V České republice se od roku 2004 téměř zdvojnásobil počet mostů ve špatném až havarijním stavu na silnicích II. a III. třídy. Je jich 2862 z celkových 12 596. Novinářům to ve čtvrtek v Brně na sympoziu o mostech řekl odborník na problematiku z ČVUT Tomáš Rotter.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde z rozpočtu ministerstva dopravy na opravy mostů šest miliard korun ročně, částka by se měla zdvojnásobit. Resort chce zřídit expertní pozici pro dohled na všechny mosty na silnicích i železnicích v České republice.

Na silnicích II. třídy je 4525 mostů, z toho 18 procent je v nevyhovujícím stavebním stavu, to znamená ve špatném, velmi špatném nebo havarijním. Na silnicích III. třídy je 8071 mostů, z nichž čtvrtina je v nevyhovujícím stavu.

"V České republice existuje dlouhodobě systém péče o mosty. Je propracovaný, ale není důsledně dodržovaný. Je to z toho důvodu, že nebyl dlouhodobě dostatek finančních prostředků na údržbu a opravy a za druhé nebyla důsledná zákonná povinnost vlastníků mostů, což je vést evidenci a zajišťovat prohlídky. Tato povinnost nebyla a není vyřešena dodnes," uvedl Rotter.

Ročně se za opravy mostů dá šest miliard korun

Připomněl, že o železniční mosty, kterých je asi 6700, se stará Správa železnic. Část mostů v počtu přes 5000 leží na silnicích I. třídy, o které pečuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, mosty na komunikacích II. a III. třídy v počtu kolem 12 500 patří do správy krajů.

"Do oprav mostů dáváme ročně řádově šest miliard korun a je to málo. Plánujeme to zdvojnásobit. Musíme ale řešit nejen zdroje, ale umět to rozložit na jednotlivé organizace. Na ministerstvu vytváříme nový tým, který povede člověk specializovaný na mosty. Bude se tomu věnovat naplno, bude spolupracovat se Správou železnic, ŘSD i kraji," řekl Havlíček.

Nejhorší stav mostů na silnicích II. třídy je ve Středočeském kraji, kde je 28 procent mostů v nevyhovujícím stavu. Na silnicích III. třídy je dlouhodobě nejhorší stav v Jihomoravském kraji, kde je 39 procent mostů v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na opravu všech mostů v nevyhovujícím stavu na silnicích nižších tříd v ČR činí 22 miliard korun. Středočeský kraj y potřeboval na opravy mostů II. třídy 3,2 miliardy korun, Jihomoravský kraj na mosty III. třídy asi 1,6 miliardy korun.