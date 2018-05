Šlechtová se obrátila na policii kvůli zakázce na mobilní radary

V souvislosti se zakázkou na mobilní radary za několik miliard korun pro českou armádu inspekce ministerstva obrany zjistila "extrémně závažné nálezy". Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) řekla, že se proto obrátila na Vojenskou policii. Kontaktovala ji i v souvislosti s dalšími zakázkami ministerstva obrany z minulosti. Ministryně naznačila, že problémy týkající se velkých zakázek mohou souviset s "mediálními útoky" proti ní z posledních týdnů.

Smlouvu na nákup mobilních radarů za 3,5 miliardy korun obrana chystá již několik let. Nahradit mají zastaralé radary sovětské výroby. Ministerstvo obrany je chce koupit od Izraele formou mezivládní dohody. Smlouva měla být uzavřena již před rokem, dosud se tak ale nestalo. Bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) podpis smlouvy přenechal Šlechtové. Ta po nástupu do funkce nechala velké zakázky prověřit. U smlouvy na radary uvádí, že nemá jistotu, že je bude možné napojit na systémy NATO. Záležitost nyní projednává komise složená ze zástupců ministerstva obrany, kybernetického úřadu a izraelské firmy. Výsledky zatím Šlechtová k dispozici nemá, řekla.

Již v minulosti naznačila, že v zakázce mohou nastat komplikace, protože by se mohla konat "šetření orgánů činných v trestním řízení".

ČTK nyní řekla, že její inspekce se zabývala několika zakázkami. "Mohu pouze obecně konstatovat, že u některých veřejných zakázek bylo shledáno pochybení," poznamenala. "Někde ty informace jsou takové, že došlo k pletichám ve veřejných zakázkách." Podotkla, že obrana zadává miliardové zakázky, a není tedy překvapením, že možnost pletich nebo silného lobbingu ze strany dodavatelů nechala zkontrolovat.

Detaily Šlechtová nechtěla komentovat. "Máme velmi závažné nálezy ze strany inspekce na radary. Nebudu to specifikovat blíže, ale ty nálezy jsou opravdu extrémně závažné," zdůraznila. Věc podle ní vyšetřuje právě Vojenská policie.

Poznamenala, že její auditoři nalezli určitá pochybení i v marketingovém průzkumu na nákup víceúčelových vrtulníků. Za ně by mohla armáda dát až 13 miliard. "Samozřejmě i toto bylo předáno Vojenské policii," dodala. V souvislosti se zakázkou na vrtulníky řekla, že vláda by mohla o způsobu jejího zadání rozhodnout na začátku léta. Zadávací dokumentace je podle ministryně hotova z 85 procent.

Šlechtová poznamenala, že Vojenské policii postoupila i další "věci". "Mohu konstatovat, že ten hon na mě třeba souvisí s těmi mými podáními. Protože těch podání je několik, jsou to významné staré zakázky, není to ani jedna zakázka za mě," dodala s odkazem na mediální kritiku, které v posledních týdnech řeší. Jsou to třeba zprávy o využívání VIP letištních služeb nebo o fotografii jejího psa na hrobě Neznámého vojína.