Smart zastávky bez smart prvků: Prahu čeká bizarní obměna

Smart City. Pojem, kterého má vedení Prahy dlouhodobě plnou pusu. Výsledek? Nové "smart" zastávky, které za sedm milionů korun navrhla umělecká skupina Olgoj Chorchoj, žádné smart prvky nemají. A při prvním pokusu instalace zastávky se dělníci navrtali do metra...

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vybral nový design zastávek veřejné dopravy už loni. Prototyp však stále nestojí. A i samotná finální podoba zastávek je podle kritiků z řad opozice přinejmenším kontroverzní. "Ta zastávka nemá žádné smart prvky nebo další věci, které jsou v moderních smart cities populární, tedy například solární panely, dotykové obrazovky, dobíječka, nic," říká bývalý radní pro dopravu a poslanec Petr Dolínek z ČSSD. Primátor Zdeněk Hřib přitom dlouhodobě k modernímu pojetí města vzhlíží.

"Pro nás je Smart City způsob, jak pomocí technologií učinit život ve městě příjemnějším. Zároveň by se díky technologiím mělo zlepšit i samotné řízení města," řekl už dříve.

Už samotná výměna zastávek přitom Pražany moc nepotěší, už jen kvůli 1500 plánovaným stavebním uzávěrám. Tvůrci navíc zastávky nestíhají, měly být hotové do srpna 2019, aby se nainstalovaly ještě za mírnějšího provozu, ale už teď běží spolku Orgoj Chorchoj půlmilionové penále.

Bizarní je sama o sobě už samotná stavba prototypu zastávky. Má stát na Palackého náměstí. Jenže tam je jen rozkopaná dlažba, protože se dělníci "nabourali" do metra. Základy zastávky totiž mají být 80 centimetrů hluboké, a dělníci už po 30 cm narazili na strop podzemky. Navíc zastávka je na místě, kde přístřešek nikdy nestál a stát neměl - současný provozovatel zastávek, firma JCDecaux na to nikdy nedostala povolení od Dopravního podniku. Místo je v ochranném pásmu podchodu do zastávky metra Karlovo náměstí.

"Jakmile autoři vyřeší problémy s betonem, čeká je ještě jeden náročný souboj, a to s firmou Xanthus. Xanthus pro DPP spravuje data o poloze tramvají. Aby se tedy cestující na nové zastávce mohli dozvědět, kdy přijede nejbližší tramvaj, budou jí muset autoři nejdřív zaplatit."

Nový, dosud nevyzkoušený prototyp je tedy zatím v nedohlednu, a s ním i vypsaní soutěže na nového provozovatele městského mobiliáře. Současný kontrakt se společností JCDecaux platí do června 2021. Ta má podle smlouvy povinnost uvést zastávky do původního stavu, tedy je demontovat včetně přípojek. Demontáže mohou začít už v září příštího roku, pokud se město a JCDecaux mezitím nedohodnou jinak. Pirátský experiment začíná...