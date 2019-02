Sněhové řetězy využívá asi třetina řidičů, část to neumí

Sněhové řetězy častěji využívá v Česku při bohatší sněhové nadílce necelá třetina řidičů, část šoférů to neumí. Vyplývá to z průzkumu agentury Stem/Mark. Většina řidičů se podle průzkumu při jízdě na sněhu spoléhá zejména na zimní pneumatiky, ty však v některých úsecích nemusí stačit.

Alespoň jednou v životě využilo sněhové řetězy zhruba 40 procent řidičů a řidiček. Mezi muži je to až polovina, u žen asi třetina. Řetězy na kola používají především zkušenější řidiči, kteří odjezdí v roce více než 20 tisíc kilometrů ročně. Ve výbavě uvnitř vozu je však má jen část z nich.

Velká část řidičů, kteří už použili řetězy, přiznala, že pro ně bylo nasazení řetězů na kola obtížné. Motoristé je tak často využívají až v krizových situacích. Určitá část šoférů to pak ani nezkoušela, protože to neumí. Mnozí z nich se proto řízení na sněhu raději vyhýbají, do zasněžených oblastí tak nevyrážejí nebo přenechávají řízení jiným. Další část řidičů podle průzkumu nepoužívá řetězy, protože to zatím nebylo zapotřebí.

V období od 1. listopadu do 31. března nařizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích řidičům použití zimních pneumatik, když je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo se vzhledem k počasí může sníh a led na cestě objevit. Podle legislativy ovšem může být na určitých úsecích povinné nasazení sněhových řetězů, a to prostřednictvím příkazové dopravní značky. Ty se vyskytují zejména v horských oblastech nebo na prudkých úsecích, kde je předpokládána horší sjízdnost.