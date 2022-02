Sněmovna ani po 24 hodinách kvůli obstrukcím SPD neschválila program schůze

Sněmovna ani po 24 hodinách od zahájení schůze nedospěla ke schválení programu zasedání. Důvodem jsou pokračující obstrukce opoziční SPD, jejímž cílem je zamezit schválení vládní pandemické novely. Dolní komora kvůli tomu hlasy vládní koalice rozhodla o tom, že i ve středu bude moci její jednání pokračovat přes noc.

Zasedání dolní komory bylo ve 14.00 na dvě hodiny přerušeno kvůli jednání sněmovních výborů organizačního a rozpočtového, oznámila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Obstrukce SPD odstartoval v úterý odpoledne šestihodinovým projevem předseda hnutí Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Schůzi poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO. Obě frakce si kvůli tomu vyžádaly o minulé noci postupně dvouhodinové přestávky na svá jednání.

Postup koalice ve Sněmovně chce SPD napadnout u Ústavního soudu. Podle oslovených ústavních právníků jejich podnět platnost očekávaného přijetí pandemického zákona neovlivní. Poslanec ANO Milan Brázdil navrhl nynější schůzi kvůli sporu o noční jednání ukončit. Podle předsedkyně Sněmovny ale k tomu neměl zákonné oprávnění. Policie se psy musela podle Pekarové Adamové prohledat budovu sněmovny kvůli oznámení, že je v sídle dolní komory umístěna bomba. Předseda SPD se podivoval nad tím, že o tom poslanci nebyli informováni. Bezpečnostní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Pekarové Adamové vyhodnotil, že hrozba není vážná, neboť sídlo dolní komory i její okolí hlídá policie kvůli demonstracím odpůrců pandemického zákona.

Poslankyně SPD Vladimíra Lesenská zhruba 40 minut obhajovala nutnost přednostního projednání návrhu na zrušení soudních exekutorů, což před ní v noci navrhovali i její kolegové. Její kolega Zdeněk Kettner podobně obsáhle požadoval diskusi na téma "ohrožení svobody myšlení a projevu". Jaroslav Dvořák z SPD žádal debatu o potravinové soběstačnosti, podle Jana Hrnčíře z téhož hnutí by Sněmovna měla přednostně projednat novelu zákona o daních z příjmů, která by měla zdanit dividendy vyplácené mateřským firmám do zahraničí. Poslanec SPD Karel Sládeček by chtěl předřadit zákon, který zmrazuje platy politiků.

Opoziční návrhy na doplnění či změny v navrhovaném programu schůze Sněmovny mají mizivou šanci na přijetí, neboť koaliční většina v dolní komoře má sílu je odmítnout.

Sněmovna se musí pandemickou novelou opětovně zabývat kvůli tomu, že ji minulý týden těsnou většinou odmítl Senát. Při prvním schvalování počátkem února dolní komora novelu hlasy koalice prosadila ve stavu legislativní nouze po zhruba 35 hodinách, přičemž schvalování programu kvůli obstrukcím SPD trvalo 23 hodin.