Sněmovna dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry

Sněmovna ve čtvrtek dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Podpořila zároveň navrhované zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Snahy o zamítnutí obou předloh už v prvním čtení dolní komora po dnešní čtyřhodinové diskusi odmítla. Nyní zamíří k posouzení do výborů. Výbory budou mít na projednání novel 80 dnů místo standardních 60 dnů. I proto není jisté, zda zákonodárci rozhodnou o předlohách do říjnových voleb.

Zamítnutí novely občanského zákoníku o manželství homosexuálů prosazovali poslanci ODS, SPD a Trikolóry. Návrh získal podporu 41 z 93 přítomných poslanců. Předlohu tak bude projednávat ústavně-právní a sociální výbor.

Zvýšení ochrany manželství jako svazku muže a ženy doplněním ústavní listiny práv a svobod chtěli zamítnout Piráti. Jejich snahu podpořilo 30 z 95 přítomných poslanců. Novela zamířila do ústavně-právního výboru a do ústavní komise.

Manželství i pro homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Manželé stejného pohlaví by měli podle novely občanského zákoníku stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona.

Cílem návrhu ústavního zákona je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu. Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".

V minulém volebním období byl ve Sněmovně návrh, který by registrované partnerce nebo partnerovi umožnil adopci dítěte svého protějšku. Kritici tehdy varovali před dalším rozšiřováním práv homosexuálních lidí, zastánci poukazovali na zájmy dětí. Dolní komora o předloze do konce volebního období nerozhodla.