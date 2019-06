Sněmovna hlasy koalice odmítla snahu ODS zavést fikci souhlasu

Sněmovna odmítla snahu opoziční ODS, která chtěla zavést do správního řádu fikci souhlasu, aby přiměla úřady vydávat rozhodnutí do 30 dnů. Podle odpůrců byl návrh příliš obecný a radikální. Předloha by navíc znamenala nepřípustnou novelu řady zákonů z různých oblastí správního práva. Zamítnutí v souladu s vládou podpořili poslanci koalice včetně KSČM a opoziční Piráti.

Fikce souhlasu by byla podle kritiků opodstatněná ve stavebním řízení, obecně by ale platit neměla. Vztahovala by se totiž například i na povolování vývozu zbraní nebo na rozhodování ve věcech dětí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že její úřad fikci souhlasu u závazných stanovisek připravuje a platit by měla od letošního září.

Navrhovaná novela měla zavést fikci souhlasu pro všechna závazná stanoviska úřadů. Pokud by státní úřady nevydaly rozhodnutí do 30 dnů, mohlo by se postupovat dál, jako kdyby vydaly souhlasné stanovisko.

"Chceme, aby stát rozhodoval včas a kompetentně," hájil novelu předseda ODS Petr Fiala, podle něhož by měl stát dodržovat to, co žádá po svých občanech. Místopředseda ODS Martin Kupka poukázal na to, že v případě elektronické evidence tržeb stát dává živnostníkům na splnění úkonů pět či šest dnů pod hrozbou sankce, zatímco úřadům za někdy i několikaměsíční prodlevy žádné pokuty nehrozí.

Novela podle kritiků vycházela z nedostatečně zhodnoceného platného právního stavu, protože se omezuje na obecné konstatování, že institut závazných stanovisek přináší v dnešní právní praxi mnoho překážek a problémů. Návrh prý také obsahuje řadu dílčích nedostatků, které by znemožnily jeho bezproblémovou aplikaci v praxi.