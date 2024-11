Sněmovna podpořila spornou platovou novelu, opozice vetovala rychlé schválení

Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole spornou novelu, podle níž by platy vrcholných politiků vzrostly příští rok téměř o sedm procent. Opoziční kluby ANO a SPD zablokovaly možnost zrychleného schvalování předlohy už v nynějším prvním čtení, jak o to žádala vláda. K vetu se přidali i opoziční Piráti. Novela nyní zamíří k projednání do rozpočtového výboru.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že je nutné přijmout úpravu zákona "zhruba do konce ledna".

Jinak podle něho buď nebude podle čeho stanovit plat pro asi 5000 lidí, nebo by ministerstvo práce a sociálních věcí muselo z rozhodnutí Ústavního soudu samo dovozovat hodnotu platové základny pro další výpočet platů, podotkl.

Rozpočtový výbor bude mít na posouzení předlohy poloviční, měsíční lhůtu. Piráti navrhovali zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na pět nebo na deset dnů, ani to ale ANO a SPD neumožnily.

Navrhovaný růst platů vrcholných politiků i koaliční vláda Petra Fialy (ODS) čelily kritice opozičních lídrů ANO a SPD Andreje Babiše a Tomia Okamury. Babiš uvedl, že pokládá zvýšení platů za naprosto skandální a nehorázně arogantní. Okamura návrh označil za drzý a arogantní. Hnutí ANO i SPD prosazují zmrazení platů zákonodárců, členů vlády nebo prezidenta republiky na pět let. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek uvedl, že tato strana navrhuje například stanovení hranice pro meziroční růst platů ústavních činitelů na nejvýše šest procent a snížení náhrady na dopravu zákonodárců o 15 až 25 procent.

Z výpočtu z navrhované platové novely vyplývá, že by se plat například řadového zákonodárce zvýšil příští rok o 7100 korun na 109.500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365.000 korun, o 23.800 korun víc než teď. Vlnu kritiky vyvolal původní návrh, podle kterého by platy vrcholných politiků vzrostly skoro o 14 procent.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni. Ústavní soud v květnu s platností od příštího roku zákonný koeficient zrušil. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů odporuje ústavnímu pořádku. Spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze tří na 2,822. Ústavní soud pak také upozornil, že ústavností snížení platů politiků se nezabýval.

Původní návrh novely předpokládal využití koeficientu tři už pro rok 2025. Nynější znění předlohy stanoví pro příští rok platové základny přímo. Pro vrcholné politiky a další funkcionáře jde o 101.364 korun a pro soudce jde o 121.685 korun. Soudcům by platy v podstatě stagnovaly, když letos se po zásahu Ústavního soudu počítají ze základny 120.951 korun. Nárůst by byl asi 0,6 procenta. Předloha přímo určuje pro příští rok i platovou základnu pro státní zástupce, a to 109.516,5 koruny.

Předloha dále zavádí paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu.