Sobotní den přinesl 4800 potvrzených případů, více než před týdnem

Epidemie koronaviru v Česku znovu nabírá na síle. Testy v sobotu odhalily dalších 4800 případů covidu, to je o zhruba 750 víc než ve stejný den minulého týdne. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích klesl oproti předchozímu dni o čtyři stovky na 5450, ve srovnání s minulým víkendem se ale téměř nezměnil. Ve vážném stavu bylo 989 pacientů s covidem, to je v únoru zatím nejméně. Od začátku epidemie se v Česku novým typem koronaviru nakazilo téměř 1,035 milionu lidí, skoro 920 tisíc se mezitím vyléčilo a 17 235 lidí, u kterých se prokázal covid-19, zemřelo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně se s nákazou potýká v zemi přes 98 tisíc lidí. V sobotu laboratoře provedly 14 500 PCR testů na covid-19 a přes 13 tisíc antigenních testů, to je zhruba poloviční počet než ve všední dny. Podíl potvrzených případů nemoci na počtu provedených testů stoupl z necelých 28 procent na 32,69. O víkendech se pravidelně méně testuje, bývá tím pádem i méně odhalených nakažených. V uplynulém týdnu většinou denní přírůstky nových případů ve srovnání s předchozím týdnem rostly, případně stagnovaly.

I když podle statistik je nyní hospitalizovaných s covidem o skoro 2000 méně než před měsícem, nemocnice jsou podle ministerstva zdravotnictví na hraně svých kapacit. Právě jejich naplněnost je nyní podle vlády hlavním ukazatelem pro určování opatření proti šíření nákazy. Statistiky ministerstva totiž nezohledňují například to, že pacient s covidem-19 v nemocnici je po určité době veden ve statistikách jako negativní. V počtech hospitalizovaných nakažených se tak dál neobjevuje, přestože v nemocnici zůstává týdny, někdy i měsíce.

Počet zemřelých s covidem koncem tohoto týdne překročil 17 tisíc, na překonání poslední tisícovky obětí stačilo něco přes týden. V poslední době umírá 110 až 130 nakažených lidí denně. Za pátek jich ministerstvo eviduje zatím 101 a za sobotu 61, zpětně ale počty zemřelých většinou zvyšuje.

Nákaza se nyní nejvíc šíří na Sokolovsku, za uplynulých sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 1334 případů covidu-19, následuje Chebsko (1306) a Trutnovsko (1288). Na opačném konci žebříčku je okres Jeseník, kde evidují za poslední týden 160 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Vakcínu zatím dostávají především zdravotníci, pracovníci a klienti sociálních zařízení a senioři nad 80 let. Zdravotníci k sobotnímu večeru podali přes 346 tisíc dávek vakcíny, víc než 91 tisíc lidí dostalo obě potřebné dávky, uvádí web ministerstva. Z toho bylo v sobotu podáno 2430 dávek, zatímco ve všední dny to bylo mnohonásobně víc, očkování dokončilo přes 1600 lidí. Nejvíc očkování za tento týden vykazuje čtvrtek, na který připadá 16 729 podaných dávek.

V Česku se zatím očkuje vakcínami od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Do země v sobotu dorazila také první dodávka vakcíny od firmy AstraZeneca, distribuce do očkovacích center začne po víkendu.

Index PES je k neděli 71 bodů ze sta, víc než tři týdny se drží ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti, země se ale řídí opatřeními podle nejpřísnějšího stupně. Pro vládu je klíčové vyprázdnit přetížené nemocnice, až poté zváží uvolnění restrikcí. Požádá také poslance o prodloužení nouzového stavu, který má končit za týden.