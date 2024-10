Sobotní volby do zastupitelstev v 11 obcích přilákaly 56 procent voličů

Sobotní mimořádné volby do zastupitelstev v 11 českých obcích přilákaly 56 procent voličů. Nejvyšší zájem o volby byl v obci Zdechovice na Královéhradecku, kde účast dosáhla téměř 81 procent, naopak nejnižší zájem projevili voliči v obci Dřínov na Kroměřížsku, do volebních místností tam přišlo 36 procent voličů. V tiskové zprávě to dnes sdělil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mimořádné volby se konaly proto, že počet zastupitelů v obcích klesl pod zákonem stanovený počet nebo se tam zvolená zastupitelstva rozpadla.

Volby se uskutečnily v obcích Bdín na Rakovnicku, Cekov na Rokycansku, Dřínov na Kroměřížsku, Milíkov na Chebsku, Mladecko na Opavsku, Otinoves na Prostějovsku, Řícmanice v okrese Brno-venkov, Tisová na Tachovsku, Třebestovice na Nymbursku, Zdechovice na Královéhradecku a Ždírec na Českolipsku.

V Třebestovicích povedou obec po nových komunálních volbách sdružení nezávislých. V Řícmanicích těsně vyhrála kandidátka Dycky Říc!, v Otinovsi drtivě zvítězilo sdružení Společně pro Otinoves, v Mladecku vyhrálo uskupení Mladecko 2024, ve Ždírci uskupení Pro Ždírec a ve Zdechovicích sdružení nezávislých kandidátů Sdružení pro obec vedené důchodcem Josefem Weissem. V Tisové a Cekově voliči vybírali ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů a v Dřínově, Milíkově a Bdíně sestavili v každé obci pouze jednu kandidátku.

Mandát v nových obecních volbách získalo 44 mužů a 27 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 48,10 let. Nejstaršímu zvolenému je 71 let, nejmladšímu 25 let, uvedli statistici.

"Pro Český statistický úřad končí náročný několikatýdenní volební maraton, kdy jsme postupně zpracovali výsledky voleb do krajských zastupitelstev, třetiny Senátu a nyní i výsledky nových voleb do jedenácti obecních zastupitelstev. Poslední volby letošního roku nás pak čekají počátkem prosince, kdy budou voliči rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev ve čtyřech obcích," podotkla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Výsledky sobotního hlasování projedná v pondělí 7. října Státní volební komise, po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.