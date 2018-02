Sociálka vs. pěstouni. Rodiny se zastala ombudsmanka

V pečovatelské rodině z Lounska se před dvěma a půl lety stala tragédie. Dvanáctiletý chlapec udeřil sedmiletého, jenž na následky zemřel. Sociálka rodičům odebrala všechny nevlastní děti. Proti postupu úřadu protestuje ombudsmanka Anna Šabatová.

Příběh začal v roce 2012, kdy se pěstouni z Lounska, kteří měli dvě vlastní děti, rozhodli vzít si do péče trojici sourozenců z Klokánku. Když později zjistili, že osvojené děti mají další sourozence, ujali se i jich. Dohromady v rodině bylo sedm dětí.

Domácnost fungovala bez problémů až do srpna 2015. Tehdy se vlastní (v té době dvanáctiletý) syn pěstounů pohádal se svým o pět let mladším nevlastním bratrem a několikrát ho uhodil do hlavy. Důvod? Přehraboval se mu ve skříni. Matka u toho nebyla.

"Nechala jsem je tam chvíli samotné, protože jsem musela za menšími dětmi," řekla.

Sedmiletý chlapec byl při vědomí, pouze si stěžoval na bolesti hlavy. Matka se ho pokoušela ošetřit sama a posléze přivolala svého muže. Když se dítěti dělalo dál špatně a začalo omdlévat, zavolali záchranku. V nemocnici pak zemřelo.

Boj o děti

Místní sociálka pečovatelům osvojené sourozence, kterým je nyní mezi čtyřmi a devíti lety, odebrala a rozdělila je do dvou různých rodin. A to i přesto, že se o ně chtěli postarat příbuzní pěstounů, kteří se smrtí chlapce neměli nic společného.

Zastání rodina našla u ombudsmanky Anny Šabatové, podle které sociálka i soud, který jí dal za pravdu, pochybily. Problém je podle ní v tom, že rozdělení sourozenců odporuje mezinárodním závazkům a oslabuje jejich vzájemné vztahy. "Setrvání dětí v rodině od počátku podporovala psycholožka, která je měla v péči," tvrdí Anna Šabatová. "Děti ztratily kontakt s pěstouny i mezi sebou navzájem," dodává.

Ne všichni odborníci jsou však přesvědčeni, že náhradní rodina za tragédii nenese žádnou vinu. Například Marie Vodičková, zakladatelka Fondu ohrožených dětí, poukázala na to, že se rodiče s poraněným chlapcem nevydali hned do nemocnice, ale snažili se ho nejprve ošetřit sami. Podle Vodičkové šlo o zanedbání péče.

Spor mezi odborem sociálněprávní ochrany dětí a pěstouny se táhl několik let. Soud sice rozhodnutí úředníků potvrdil, ale náhradní rodiče se odvolali. Mezitím jiný soud rozhodl, že sociálka musí pěstounům zajistit kontakt s dětmi, proti čemuž se odvolali pro změnu úředníci.

Změna pravidel

Šabatové se nyní podařilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dohodnout na změně pravidel. "Pracovníci sociálněprávní ochrany dětí budou v případech nutnosti umístění dítěte mimo rodinu vždy jako první kontaktovat širší rodinu nebo blízké příbuzné," konstatovala ombudsmanka. V popsaném případu už se ale nic nezmění. Od rozdělení dětí totiž uběhlo už několik let, ani později nebyly dány do jedné rodiny. "Spolu už sourozenci zřejmě nikdy vyrůstat nebudou," říká mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.