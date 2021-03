Sociální výbor přerušil finální jednání o přeměně dětských skupin na jesle

Posuzování poslaneckých pozměňovacích návrhů k přeměně nynějších dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly ve středu sněmovní sociální výbor přerušil. Úprav se sešlo několik desítek. Členové výboru se měli vrátit k vládní předloze na další schůzi zhruba za týden. Proti přerušení debaty hlasovali jen vládní sociální demokraté.

Dětské skupiny by podle vlády měly zaniknout v současné podobě do konce srpna 2024. Nově by z nich měly být jesle pro děti od půl roku zhruba do tří let. Na místa má přispívat stát. Výši státní dotace i maximální výši platby rodičů má stanovovat vláda.

Pirátka Olga Richterová nebo Pavla Golasowská (KDU-ČSL) míní, že se rozbíjí podle nich funkční systém. Jan Bauer (ODS) se pozastavil nad tím, že se k předloze sešlo šest desítek pozměňovacích návrhů. "Nejsem přesvědčen, že výsledek bude dobrý," uvedl. Podle Aleny Gajdůškové (ČSSD) vládní návrh dětské skupiny neruší, jen mění podmínky. "Novela dokázala jedno, a to sjednotit odbornou veřejnost v tom, jak je špatná," řekl v debatě Jan Schneider z Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Poslanci navrhují změnit například věkové omezení pro děti, v různých variantách by chtěli horní hranici zvýšit. Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina Jirková ale poukazovala na to, že už nyní jsou v dětských skupinách tři čtvrtiny dětí do tří let. Poslanci chtějí třeba také zrušit strop pro příspěvky rodičů.

Jesle by musely mít na rozdíl od nynějších dětských skupin podle novely šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Hodnotit se má třeba plán výchovy a personální zajištění. Pracovníci by se museli dál vzdělávat.

Cílem vládní předlohy je podle ministerstva práce a sociálních věcí zajistit kvalitní a finančně dostupnou péči o menší děti. V souvislosti s koncem evropského financování jde také o zachování co možná největšího počtu zařízení, uvedlo. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.