Soud dal Ukrajinci 15 let vězení za pokus o vraždu těhotné bývalé přítelkyně

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek potrestal třiačtyřicetiletého Ukrajince 15 lety vězení za pokus o vraždu těhotné bývalé přítelkyně v Potštejně na Rychnovsku. Muž se ženu, taktéž Ukrajinku, pokusil loni 10. září vpodvečer cestou na vlak uškrtit autolanem. Rozsudek není pravomocný, uvedla v tiskové zprávě Iva Matušková z krajského soudu. Muž, jemuž kvůli útoku na těhotnou hrozil až výjimečný trest, se proti rozsudku odvolal. Státní zástupkyně si pro odvolání ponechala lhůtu.

Obžalovaný, který do Česka jezdil v minulých letech za prací, se s ženou znal již z Ukrajiny. Žena v Česku pracovala. Obžalovaný svůj čin podle soudu plánoval, připravil si lano a vybral si i místo útoku. Před útokem ženě podle soudu řekl: "To je tvůj konec, zemřeš, když nebudeš moje, tak nebudeš ničí." Ženě do úst strčil ručník a lanem ji začal škrtit. V dalším útoku mu zabránil svědek, který jej od ženy násilím odtrhl.

Muž pak odjel půjčeným osobním autem do Hradce Králové, kde zhruba hodinu před půlnocí v opilosti způsobil dopravní nehodu. Následně jej zadržela policie, která mu v dechu naměřila 2,5 promile alkoholu. Do patnáctiletého trestu vězení soud tento jeho přečin ohrožení pod vlivem návykové látky zahrnul.

Obžalovaný, který je nyní ve vazbě, ve středu ve výpovědi u soudu vinu odmítl. Podle regionální MF Dnes tvrdil, že si lano připravil pro sebe, aby se na něm před ženou oběsil. Při hádce prý žena upadla a zamotala se do lana. "Velmi se polekala a začala křičet, ať z ní to lano sundám. Já ho sundával a tím se zatáhlo na jejím krku," řekl podle deníku obžalovaný. Podle spisu muž svou svou bývalou partnerku několik dní před útokem pronásledoval, tajně ji fotil a natáčel na mobil.