Soud odmítl stížnost muže, který vraždil v herně ve Žďáru nad Sázavou

Ústavní soud odmítl stížnost Martina Vosyky, jenž podle pravomocného verdiktu zavraždil ženu obsluhující v nelegální herně ve Žďáru nad Sázavou. Má si odpykat trest 17 let vězení. Ústavní soudci rozhodli bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnili ve své databázi.

"Stěžovatel v ústavní stížnosti neuvedl nic, co by svědčilo o zásahu do jeho základních práv," stojí v usnesení.

Podle obžaloby Vosyka zasadil třiapadesátileté ženě nožem několik ran do hrudníku a břicha. Na místě zemřela. Z herny odešel s tržbou 165 tisíc korun. Zamaskovaný čepicí, tmavými brýlemi a silnou bundou prošel kolem bezpečnostních kamer na ulicích v okolí herny. Motivem pro vraždu byly podle obžaloby jeho dluhy.

K důkazům patřil nedopalek cigarety s Vosykovou DNA, která byla také na bankovce vložené jako poslední do automatu. Jako podpůrné důkazy posloužily záznamy z pouličních kamer a posudek z oboru biomechaniky porovnávající Vosykův pohyb s postavou na záznamu.

Vosyka při procesu vinu popíral. Tvrdil, že v den vraždy v herně nebyl, naposled ji navštívil o den dřív. Podle jeho obhájce mohly být důkazy na místě činu nastraženy a se záznamy z kamer mohl někdo manipulovat. Obhajoba poukazovala na to, že chybí přímé důkazy.

Loni v listopadu Vosykovo dovolání odmítl Nejvyšší soud. Justice se podle něj kauze věnovala pečlivě, detailně hodnotila všechny důkazy a okolnosti.