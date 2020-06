Soud poslal do vězení ženu na 17,5 let za vraždu dítěte

Na 17,5 roku poslal v pátek českobudějovický soud do vězení mladou ženou, která podle obžaloby usmrtila v roce 2018 svého malého syna. Dítě údajně vyhodila z okna panelového domu z výšky 12 metrů. Sama pak také z okna vyskočila a utrpěla těžká zranění. Páteční rozsudek není pravomocný.

Tragická událost se stala v listopadu 2018. Žena byla v bytě s otcem svého dítěte na českobudějovickém sídlišti Šumava. U soudu vypověděla, že si na tragickou událost nepamatuje. Chlapečkovi bylo 21 měsíců.

"Dospěla jsem k tomu, že nevěřím tomu, že bych něčeho takového byla schopná. Ráda bych, aby se tato událost vysvětlila," řekla obžalovaná před soudem. Žena uvedla, že ji i dítě mohl vyhodit z okna partner. Před tragickou událostí spolu už trvale nežili. Batole bylo u svého otce a žena jej chodila navštěvovat. Obžalovaná u soudu tvrdila, že ji partner znásilnil a choval se k ní hrubě.

"Její verze nemůže obstát," uvedl žalobce Petr Žižka. Odvolával se i na posudky znalců. Například expert na biomechaniku vyloučil, že by ženu někdo z okna vyhodil. Podle znalce z oboru psychiatrie Jana Tučka obžalovaná netrpí závažnou psychickou poruchou. Dodal, že výpadek paměti, o němž žena v souvislosti s tragédií hovořila, může způsobit několik faktorů. "Je to věc, která se stává, setkáváme se s ní, ale ne příliš často. Někdy dochází k ostrému ohraničení děje, který je pro osobu těžko zpracovatelný. Může to být odstranění děje, který je nepříjemný," uvedl Tuček.