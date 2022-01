Soud potvrdil uprchlému Čechovi 20 let vězení za boje na Ukrajině

Odvolací soud ve čtvrtek potvrdil uprchlému Jiřímu Urbánkovi 20 let vězení za to, že na Ukrajině bojoval v řadách proruských separatistů. Muž tak spáchal jednak teroristický útok, jednak trestný čin účasti na teroristické skupině. Verdikt je pravomocný.

"Chtěl bych říct, že terorismus a s ním spojené projevy ohrožují nejenom životy lidí a společenské zřízení, ale i samotnou podstatu lidské civilizace. (...) Bohužel jsou pořád politické systémy, pro které jsou takové projevy terorismu vhodné, nebo dokonce požadované, a bohužel pořád jsou i jednotlivci, kteří jsou schopni a ochotni tyto nechutné představy naplňovat,” prohlásil při odůvodnění rozhodnutí předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Jan Sváček.

Člen senátu Alexander Károlyi doplnil, že uložený trest je spíše mírný a mohl být přísnější. "V rámci těchto bojů bylo zcela jasně ohroženo civilní obyvatelstvo," zdůraznil. Vrchní soud ale nemohl uložit vyšší trest, protože státní zástupce se proti původnímu rozsudku neodvolal.

Urbánek odjel na Ukrajinu v roce 2015 s úmyslem podpořit proruské separatistické síly. Jejich operací se podle rozsudku účastnil nejméně do konce ledna 2018. Kromě činností typu budování zákopů nebo hlídkování se muž i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě. "Velice dobře věděl, o co v konfliktu jde," poznamenal státní zástupce Marek Bodlák. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.

Odvolání proti rozsudku podal advokát, kterého Urbánek dostal přiděleného ex offo. Právník dnes uvedl, že se odvolal zejména proto, že jeho klient napsal na svém facebookovém profilu, že se necítí být vinen.

Vrchní soud doplnil dokazování o odborné vyjádření české armády, která dospěla k závěru, že Urbánek nepochybně sloužil v obou brigádách, o kterých to na facebooku sám uváděl. "Jeho vyjádření ilustrují faktickou situaci na frontě," sdělila armáda. Upozornila, že brigády se v okolí Doněcku účastnily velmi intenzivních bojů, a to zejména od června do září roku 2015. Připomněla také, že v oblasti v roce 2014 podle oficiálních statistik OSN zahynulo na 3000 civilistů a o rok později zhruba tisícovka.

O Urbánkově přítomnosti v Doněcké oblasti dříve svědčil i Lukáš Nováček, kterého vrchní soud toto úterý poslal na šest let za mříže kvůli tomu, že u separatistů mimo jiné pracoval v kuchyni.

České soudy už řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Bělorusovi Alexeji Fadějevovi uložily 21 let odnětí svobody, uprchlému Martinu Kantorovi o rok méně. Minulý týden pražský městský soud nepravomocně potrestal 21 lety vězení bývalého vojáka, uprchlého Martina Sukupa.